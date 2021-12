Vence el plazo para que empresas paguen aguinaldos en Sinaloa

En cuanto a las multas, a las empresas que no cumplan con el pago de aguinaldos en tiempo y forma, Mendoza Orosco advirtió que las sanciones van desde 4 mil 224.50 pesos que es la mínima hasta 422 mil 250 pesos que podría ser la más fuerte, lo que corresponde a los 50 salarios mínimos hasta los 5 mil salarios mínimos en valor del UMA.

En este tema reconoció, que son pocas las empresas que después de ser citadas para hacerles ver el error, optan por no cumplir, en estos casos se va a demanda y adicional se reporta a la dirección del trabajo para que se realice una inspección en la empresa por incumplimiento de prestaciones.

Explicó, que a pesar de ser hoy el día límite para el pago de dicha prestación, suman 4 quejas ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) , mismas que se concentran en el municipio de Los Mochis , y en las oficinas ubicadas en el resto de los municipios aún no hay denuncias.

Sinaloa.- Según lo estipulado por la Ley Federal del Trabajo , el día 20 de diciembre vence el plazo estipulado para que las empresas cumplan con el pago de aguinaldos a sus trabajadores, mismo que debe de ser no menor a 15 días de salario, y para quienes cuentan con menos de un año de antigüedad, proporcional al tiempo laborado, especificó Jesús Mendoza Orozco, procurador general de la Defensa del Trabajador de Sinaloa .

