“Vencimos el miedo y la discriminación por ser LGBT”: Noemí Serrano, activista en Sinaloa

Sinaloa.- Salir a la calle vestido de mujer era una tragedia para muchos jóvenes y adultos sinaloenses que expresaban en forma abierta su orientación sexual en los años 90 y al inicio del 2000, ante el asedio de patrullas de la Policía Municipal que los detenían por faltas a la moral y eran encarcelados hasta pagar una multa, narra Noemí Serrano, luchadora de derechos humanos de la comunidad LGBT+.

La activista dejó huella en la historia a nivel estatal por ser la primera integrante de esta comunidad en encabezar una marcha en esos tiempos difíciles. Acompañada del profesor César Domínguez inició en el parque Revolución hacia el quiosco de Catedral, en Culiacán, solamente pudo recorrer cinco cuadras, ella iba sentada en un cofre de una camioneta color blanco, de esa forma visibilizó la lucha de los derechos de igualdad de estos grupos vulnerables.

¿Qué detonó en usted para salir a las calles y exigir el respeto a sus derechos?

Nos armamos de valor y mediante invitaciones se pudo lograr un grupo de quince personas para realizar la primera marcha LGBT. Fue una emoción que nunca se olvida, pero era necesario hacerlo en 2005 y salir a las calles a protagonizar esta lucha que dio resultados y ahí están.

Luego de 17 años, ¿qué ha pasado en Sinaloa?

Veamos cómo estamos, ahora las marchas son muy abiertas y gracias a Dios, hemos logrado el matrimonio igualitario y la identidad de género en actas de nacimiento. Creo que esta ha sido una lucha permanente y vamos por buen camino.

Cuando estaba más joven, se realizó la eterna pregunta ¿quién soy?

Desde que tengo uso de razón siempre he sabido de mi sexualidad y nunca desde niño me visualicé con una pareja mujer y mi preferencia siempre fue abierta hacia las personas del mismo sexo. En mi casa, mis familiares siempre se dieron cuenta, era muy afeminado, no hubo oportunidad de decirles y nunca tuve el rechazo. Mis padres y mis hermanos(cuatro mujeres y un hombre) me aceptaron lo que yo decía. Se me notaba todo y me da mucho gusto que todos los respeten como soy y me quieren.

¿Cómo las personas veían a un hombre vestido de mujer en la calle a finales de los años 90 y principios de 2000 en Sinaloa?

Te veían como algo raro, que abiertamente se expusiera la sexualidad, y éramos un grupito que nos llevábamos y decidimos mostrarnos, y nos miraban mucho. Salíamos a la calle vestidas de mujer para ir a una fiesta o salir a comer, pues era muy mal visto y de hecho de día y de noche nos correteaban las patrullas y daba mucho miedo que nos hicieran algo. A mí me detuvieron dos veces, una vez que regresaba de una fiesta de la comunidad LGBT+ y la segunda vez al salir de un bar, los policías nos dijeron que no podíamos usar ropa de mujer en la vía pública.

¿Qué les sucedía durante las detenciones?

Nunca opusimos resistencia y solamente expresábamos nuestro disgusto de por qué nos llevaban y nos subían en las camionetas y llevaban a las celdas de la corporación en Bachigualato. Me acuerdo que iba mi mamá por mí y ella pagaba la multa debido a que tenía 16 años.

¿Actualmente son discriminados en las calles por su preferencia sexual?

Ya no somos detenidos, ya pasó, ahora es más normal y la sociedad ahora nos acepta, pero nos falta trabajar en el respeto hacia la preferencia de las personas cuando sepan, porque somos ciudadanos y algo normal, pero se necesita trabajar más en la aceptación. Hay muchos padres machistas y madres que se enteran de la preferencia sexual de sus hijos y los corren de sus casas y yo tengo varios amigos que pasaron por esta situación, andaban para acá y allá sin hogar, pero ahora ya están con sus papás y creo que cuando pasa esto, es por el choque que tienen de que no están preparados y no sabían muy bien cómo es esto.

¿Cuáles son los estigmas sociales que han tenido que vencer?

Yo supongo que la gente pensaba que cuando se era gay va andar en la calle, unos prostituyéndose o en otras cosas. Los padres pensaban que tener un hijo gay iba a ser la risión hacia esa persona, pero nada de eso es verdad.

¿Le gustaría dar un mensaje al papá o mamá cuando se enteran de la preferencia sexual de sus hijos?

Pido que los apoyen, el único cariño y afecto que se tiene como persona son los familiares y es muy importante los valores que se inculcan en familia y duele mucho el rechazo de las personas que queremos ante el peligro que se pueden enfrentar cuando son abandonados por sus familias y ahora son otros tiempos, pero siguen los crímenes de odio.

Te recomendamos leer:

El Perfil

Noemí Serrano, activista

*Nombre completo: Noemí Serrano Madueño

*Lugar de nacimiento: Culiacán, Sinaloa

*Trayectoria: Maquillista y comerciante, luchadora por los derechos humanos, pionera en la primera marcha LGBT+ en Sinaloa y un personaje referente en el movimiento de la diversidad.

Reina del Orgullo Sinaloa de la firma Global Sinaloa 2021 y Reina de la Diversidad 2022.