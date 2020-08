Vendedores ambulantes de Culiacán ya no podrán ofrecer variedad de productos

Culiacán, Sinaloa.- El Ayuntamiento de Culiacán pone condiciones a los vendedores ambulantes sobre los productos que deben vender lo que se les hace muy injusto denunció Laura Quevedo, líder de vendedores ambulantes del Centro de la ciudad.

Indicó a El Debate que al ir a pagar el permiso correspondiente se encontraron con que el jefe de Mercados se quería comunicar con cada uno de ellos de forma personal y al atenderla le dijo que serían 10 productos los que ya no podrían vender entre ellos ropa interior, playeras, cubrebocas entre otros.

Laura comentó que esto se le hace muy injusto porque al vender solo un producto ya no les va a ser redituable.

Expuso que la decisión del jefe de Mercados no debe ser así porque no se les debe condicionar qué productos vender o que no. También expresó que la comuna también está quitando los permisos de los vendedores que no han podido instalarse por ser población de alto riesgo lo cual se les hace muy injusto.

De acuerdo a la líder de vendedores ellos han respetado los acuerdos que han con el Ayuntamiento de Culiacán, pero ante esta disposición de que no quieren que vendan casi nada, van a poner resistencia.

Dijo no entender el porqué el Ayuntamiento de Culiacán se está poniendo en contra de ellos quienes de forma honrada están buscando la forma de subsistir y salir adelante de esta pandemia. Recordó que tienen años vendiendo en el primer cuadro de la ciudad por lo que piden al Ayuntamiento un trato justo.