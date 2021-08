Vendedores ambulantes del Centro de Culiacán afectados por tercera ola de Covid-19

Sinaloa.- Los que se están viendo afectados por la pandemia son los vendedores ambulantes del Centro de Culiacán, y no solo económicamente, sino que también han tenido contagios de Covid-19 las últimas semanas.

Laura Alicia Quevedo, presidenta del bloque de vendedores ambulantes, comentó que actualmente tiene cuatro compañeras contagiadas de covid-19.

Reiteró que esta nueva ola de contagios con la variante Delta vino a afectarles más que un inicio, ya que hasta antes de esos contagios no había dado positivo ninguno de ellos.

El bloque de vendedores está integrado por 70 miembros, pero ahorita solo están trabajando la mitad ante los contagios, además de que algunos no pueden estar exponiéndose al ser personas de riesgo.

Se me contagiaron como cuatro compañeras, cuatro mujeres se me contagiaron, y son las que no están yendo a trabajar ahorita debido al contagio. Ni en la primera ola se me contagiaron compañeros, pero ahora sí hubo contagios y otros que optaron por irse de vacaciones, aprovecharon la temporada y decidieron no vender por un tiempo”.