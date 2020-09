Vendedores ambulantes pedirán permiso al Ayuntamiento de Culiacán para trabajar todos los días

Sinaloa.- Luego de que el Gobierno del Estado de Sinaloa planteara el cambio de color del semáforo epidemiológico a amarillo para el próximo mes de octubre, comerciantes ambulantes del centro de Culiacán ven la posibilidad de poder trabajar todos los días y no de forma alternada como lo han estado haciendo desde el inicio de actividades durante la pandemia por el COVID-19.

La coordinadora del bloque de vendedores del centro de Culiacán, Laura Alicia Quevedo Pérez dijo que hasta el momento continúan trabajando de forma alternada respetando los acuerdos con las autoridades del municipio pero ante la posibilidad del cambio de color a amarillo en semáforo epidemiológico en el estado, solicitara al presidente municipal mediante un oficio a partir del lunes para poder todos los días como los demás comercios.

"Ahora con este cambio vamos a aprovechar para hacer esta petición, porque ya es mucho el tiempo de no tener ganancias, solo estamos sacando para poder comer al día", señaló la líder de vendedores ambulantes.

Quevedo Pérez indicó que las ventas hasta el momento siguen siendo muy bajas, por el hecho de trabajar un día sí y un día no, no generan ganancias por eso no pueden surtir sus puestos con más productos.

Además comentó que con las inclemencias del tiempo de lluvias y calor es poca la visita de las personas al centro, lo cual genera ventas por debajo del 50 por ciento.

Añadió que uno de los llamados que le hacen al presidente municipal es que ya habrá el paso vehicular en las calles del centro, pues ya los estacionamientos del centro están dando servicio y es una oportunidad para que las ventas incrementen.

"El paso vehicular favorece a todos, vendedores ambulantes, locatarios, comerciantes del mercado Garmendia y todo el sector comercial del centro de Culiacán", detalló Laura Alicia.