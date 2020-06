Vendedores de nieves en crisis económica por pandemia de Covid-19 en Culiacán

Culiacán.- Con la llegada de las altas temperaturas sería algo favorable para los comerciantes de nieves, helados, paltetas de hielo y distintos de productos refrigerantes, pero en esta ocasión no fue así señaló Felipe Uriarte López un vendedor de nieves desde hace más de 30 años en Culiacán, Sinaloa.

Felipe detalló que ante la contingencia sanitaria por el coronavirus dejaron de trabajar por varios meses por lo que ahora están regresando a las calles por la necesidad de sostener sus patrimonios familiares, pero la crisis económica no es buena en la ciudad capital.

La venta está muy baja, además las autoridades no nos dejan trabajar todavía, solo por ratitos me pongo para poder llevar la comida del día a la casa, ya estamos desesperados por no poder trabajar