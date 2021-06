Vendedores niegan maltratar a adultos mayores en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Vendedores de la plazuela ubicada a un costado de Catedral, en el corazón de la ciudad de Culiacán, niegan tratar mal a los adultos mayores que van a bailar danzón u otro tipo de música.

Lo que ellos les han pedido es que, por el rebrote de coronavirus, se haga una pausa de unos 15 días para que no haya aglomeraciones, porque se juntan de 100 hasta 300 personas, lo cual puede ser un riesgo para ellos mismos y los demás, comentó Juan Carlos Hernández Álvarez, presidente de la asociación Frente Amplio de Vendedores en Pequeño en Culiacán.

El pasado viernes algunos adultos mayores que van a bailar a la plazuela expusieron que los comerciantes se enojaban porque acudían a este lugar y se sentaban en las bancas y que ya se habían registrado altercados verbales, porque no les querían permitir que se divirtieran.

Defensa

Los adultos mayores, se molestan si les dicen que no bailen abrazados, que no se retiren el cubrebocas y que no dejen la basura de lo que consumen en las bancas, expuso el líder de los comerciantes.

Ellos temen que por el aglomeramiento, las autoridades les vuelvan a cerrar sus puestos de venta porque de allí sacan el sustento para llevar a sus casas.

De acuerdo a los comerciantes cuando acuden muchas personas a bailar se les dificulta el acceso a las personas que van a misa a la Catedral y hay quienes se molestan con ellos porque creen que son quienes provocan que acuda tanta gente en tiempo de pandemia.

También tapan por completo la vista a algunos puestos y ya no venden, y les está pidiendo una solución para esto.

El comerciante aseguró que tan de acuerdo están que los adultos mayores se diviertan que hicieron una inversión, compraron una bocina, pero consideran que este es un momento en el que deben cuidarse y esperar unos días a que el municipio no esté en rojo en número de casos de contagios para que acudan.

Apoyo

De acuerdo a Hernández Álvarez los comerciantes siempre apoyan donando artículos y diversa mercancía en los días festivos porque a ellos les gusta que los adultos mayores vayan y se diviertan, pero ahorita no es el tiempo de que se relajen las medidas preventivas de salud.

En el caso de los comerciantes asegura que se cuidan mucho.

“En cada evento, posada Día del Niño, del padre, del abuelo, apoyamos con diversos artículos, a nosotros nos favorecen que vengan a la plazuela a consumir y alegrarse, por eso estamos en total desacuerdo con lo que dicen ellos de que no los queremos, lo que queremos es que se cuiden, no queremos que se enfermen ni que nos cierren los puestos”, expuso.

