Venimos desde abajo y conocemos las necesidades: Aurora López, esposa de Sergio Torres

Sinaloa.- Un 2 de enero de 1989, bajando de un camión de la ruta Zapata-Panteón en Culiacán, Sinaloa, Aurora López conoció al que hasta el día de hoy ha sido su compañero de vida y ahora es candidato a la gubernatura de Sinaloa, Sergio Torres.

En entrevista para Debate, Aurora López de Torres sabe que la carta fuerte que tiene su marido para ganar es haber ocupado ya un cargo de elección popular como alcalde de la capital sinaloense, así como sus raíces humildes de las que proviene el candidato de Movimiento Ciudadano y sus ganas de progresar.

A lo largo de 28 años de casados, Aurora López, madre de dos hijas con Sergio Torres, ha conocido las debilidades y las fortalezas que lo conforman como ser humano. En palabras de Aurora, el candidato de Movimiento Ciudadano siempre ha sido un hombre tenaz, con ganas de superación personal, por lo que resaltó que su esposo estudió dos carreras, primero la de contabilidad y posteriormente la de derecho.

"Es un hombre que siempre ha tratado de superarse, es un hombre con muchas ganas de salir adelante y siempre lo ha hecho porque es un hombre capaz, es un hombre con mucha actitud, muy positivo y siempre le gusta, día a día, superarse", describió.

En cuanto a las debilidades que como ser humano pudiera tener el candidato Sergio Torres, Aurora aseguró que ella, como su compañera de vida, no le encuentra muchas de ellas, ya que aseguró que no es un hombre rencoroso, tiene gusto por ayudar a las personas, aunque reconoció que a su marido no le gusta la gente que no disfruta su trabajo, que no lo hace bien porque no le gusta superarse o salir adelante. "Eso a él no le gusta, la gente que no se supera. Es exigente", compartió.

Hombre de palabra

En referencia a cómo es ser la esposa de un candidato a la gubernatura, como en este caso, la señora de Torres mencionó sentirse contenta y muy satisfecha por los logros que ha obtenido Sergio Torres en su carrera, y en esta ocasión, la oportunidad de poder llegar a gobernar Sinaloa es muy importante, pues podrá continuar ayudando a más personas, mencionó.

"Creo que si Sergio, primero Dios, gana la gubernatura, los sinaloenses van a tener a una persona que en realidad los quiere ayudar, apoyar en todos los aspectos que necesita la sociedad ahorita. Me siento muy contenta porque sé que Sergio va a hacer un gran trabajo".

Aurora compartió que su papel en esta etapa de campaña ha sido de apoyarlo en todo, verlo levantarse desde las cinco de la mañana y dormirse pasada la medianoche, pues su trabajo y esta candidatura son muy importantes para él.

Respecto a cuál promesa de campaña del candidato Sergio Torres considera ella como la más importante, Aurora López respondió que todas lo son. Explicó que son un conjunto de propuestas que, al ponerlas en marcha, serán de gran utilidad para la entidad, por lo que todas y cada una de ellas se necesitan, contestó, sin especificar los rubros o temas que comprenden estas propuestas, pero afirmó que, de llegar a la silla de gobernador, Sergio Torres cumplirá, pues es un hombre de palabra, con inteligencia y ganas de trabajar.

Lo bonito del DIF

De acuerdo con Aurora López de Torres, lo que hace diferente a este candidato del resto es su propia historia de vida, que conoce en carne propia las necesidades que el pueblo tiene. «Sergio es un hombre que viene desde abajo, como una servidora.

Conocemos las necesidades, entonces, cuando esas necesidades uno las ha vivido en carne propia, creo que es la persona perfecta para que lleve a cabo ese puesto», aseguró. De ahí la intención del candidato de mejorar las condiciones económicas de las familias en la entidad, añadió.

Sergio Torres es un hombre en el que se puede confiar, porque en cada cargo que ha estado como servidor público, ha hecho un trabajo con mucho empeño, cariño, dando lo mejor de sí y dando resultados, afirmó su esposa.

"Quiero decirle a todos los sinaloenses que lo que Sergio promete se los va a cumplir porque él tiene las ganas, la capacidad y es un hombre que ya ha sido presidente municipal y es un hombre que ha dado buenos resultados", aseguró.

De llegar a asumir el cargo de presidenta del DIF Sinaloa, Aurora López de Torres señaló que focalizará sus esfuerzos en apoyo a la cultura, a las familias vulnerables, en incrementar eventos deportivos donde la niñez pueda participar, así como emprender una campaña que resalte los valores en los seres humanos dirigida en lo particular a los jóvenes, pues es el sector de la población que más necesita de apoyo, así como temas de salud, comentó.

De acuerdo con López de Torres, otro tema importante para generar una mejor armonía al interior de las familias es brindar pláticas para padres, asesorías que contribuyan a esa integración familiar que podría combatir en mucho los problemas de los jóvenes, así como alejarlos de la delincuencia, explicó.

"Todo ese tipo de cosas las haría con mucho gusto para que las familias se integren, platiquen, que hablen, y creo que para tener una buena familia es primordial la comunicación, así tendríamos familias más comunicadas", detalló, pues recordó que el DIF es de las instituciones más bonitas que hay.

La mujer es la base de la familia

Sobre el tema de las mujeres y los cambios que se deben hacer para mejorar su situación en Sinaloa, Aurora López de Torres respondió que debe haber más empleo para ellas, que algunas mujeres sean más independientes para que puedan llevar a su casa el sustento.

"Sería bueno también hacer programas para que las mujeres, ellas mismas, tengan su propio negocio y que ellas solas salgan adelante también, porque hay muchas madres solteras, que ellas tengan su negocito", expuso.

De acuerdo con la esposa de Sergio Torres, en los últimos tiempos se ha visto un incremento en la violencia que se ejerce en contra de las mujeres, por lo que mencionó que hay muchas formas de apoyarlas para detener la delincuencia, así como combatir el machismo.

"Ha habido mucha muerte de mujeres y hay que combatir el machismo. Hay que criar niños con educación, niños que sepan que nacimos de una mujer, que tenemos que respetar a las mujeres porque la mujer es el núcleo principal de la familia, entonces, hay que cuidar a la mujer", dijo, de ahí la importancia de hacer conciencia en los seres humanos desde la infancia, añadió.

Sobre si su marido, el candidato Sergio Torres, la toma en cuenta a ella para pedirle algún consejo u opinión, Aurora respondió que su esposo es un hombre que toma sus propias decisiones, pero sí platican a diario sobre su trabajo, aunque siempre él decide solo lo que considere mejor, reconoció.

Apoyo a los vulnerables

De acuerdo con la ex primera dama de Culiacán, su mayor éxito como pareja ha sido la unión que han mantenido a lo largo de estos años, pues han conservado una gran comunicación, siempre abiertos a decirle uno al otro las cosas que no son mucho de su agrado y tener la disposición para cambiarlas.

"Creo que para tener un buen matrimonio y estar contentos, pues siempre debe de haber diálogo en la pareja para que las cuestiones que no nos gustan, las platiquemos y tratar de cambiarlas", dijo.

Una costumbre, que, como pareja, les ha ayudado a no tener momentos difíciles o complicados a lo largo de su relación, además de que lo calificó de ser un hombre que adora a sus hijas, es que es un buen esposo, un buen hijo, pues al morir su padre, siempre ha visto por su madre, además de ser buen hermano.

Siempre que ocupan apoyo de él lo obtienen. «De hecho, él siempre me dijo ‘me voy a superar para que vivamos mejor, para que mis hijas estudien en una buena escuela, tengan una buena educación, porque nosotros carecimos de muchas cosas. Yo por eso quiero ser mejor, para darle lo mejor a mi familia’», destacó Aurora López de Torres.

Al ser pareja de un político, Aurora destacó que eso los ha unido como familia, pues la labor que realiza un funcionario público es algo bonito porque ayuda a las personas que más lo necesitan, algo que les deja siempre un buen sabor de boca porque eso ayuda a que la familia se una más, experiencia que vivió al ser la presidenta del DIF Culiacán.

"Me sentí muy contenta de apoyar a tantas familias vulnerables y lo hice a través de mi esposo, porque era presidente municipal, yo fui presidenta del DIF y creo que esa ha sido una de las etapas más bonitas; el poder ayudar", una de las mejores experiencias de su vida, expresó. De ahí el orgullo que siente de ser la esposa de Sergio Torres, pues es un hombre que sí ayuda a la gente, afirmó. "Es un servidor público con un gran corazón mi esposo", agregó.

La política ayuda a las personas

Finalmente, la señora de Torres reiteró que lo que más le gusta de la política es poder ayudar a las personas, dar de sí misma todo su esfuerzo, amor y dedicación para que todo salga bien al ser un servidor público.

Ella misma se describió como una mujer creyente, que le gusta ayudar a los demás sin esperar nada a cambio, una mujer que da todo de sí para siempre ayudar a sus seres amados.

"Soy una persona convencida de que cuando eres buena persona y das lo mejor de ti, todo se te regresa igual. Soy una persona muy honesta, no me gusta la mentira, soy una persona que le gusta ayudar a las personas", dijo Aurora López, esposa de Sergio Torres.

Las propuestas de Sergio Torres Félix

Listado de las principales propuestas del candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Sinaloa, Sergio Torres Félix:

1. Un gabinete abierto para que una vez por mes las y los ciudadanos expresen sus demandas al gobernador y a su gabinete.

2. Gestión de recursos para lograr vacunar a todas y todos los sinaloenses contra el covid. Y una amplia campaña de salud preventiva contra la diabetes, la hipertensión, la obesidad, el cáncer de mama, entre otros padecimientos.

3. Rescate a los más de 10 mil pequeños negocios que han cerrado por la pandemia en Sinaloa.

4. Reforzamiento institucional del Codesin y la creación del Instituto Estatal del Emprendedor y el Consejo Asesor Empresarial.

5. Rediseño en la estructura del Gobierno estatal, con un área exclusiva para la atención y solución de los problemas de comercialización del campo.

6. Programa de Empleo Temporal para quienes hayan perdido sus empleos por la pandemia.

7. Atención prioritaria a la violencia familiar y frontalmente al delito de feminicidio en Sinaloa.

8. Crear al menos 100 nuevos parques públicos por año en Sinaloa.

9. Construir al menos 100 nuevas unidades deportivas por año.

10. Crear al menos 100 nuevas salas de lectura y bibliotecas al año en colonias populares.

11. Otorgar al menos 100 becas anuales para que alumnos estudien en el extranjero.

12. Transformar al Ismujeres y al ISJU para que sean espacios de verdadera representación de las mujeres y de los jóvenes.

13. Dignificación del trabajo de las y los policías: mejores sueldos y prestaciones, uniformes, capacitación, y becas para ellos y sus hijos.

14. Vender aviones y helicópteros de uso del gobernador y la casa de playa en Altata.

Campaña en familia

De acuerdo con Aurora López, la primera vez que se vieron ella y Sergio Torres fue a bordo de un camión urbano de la ruta Zapata-Panteón a finales de la década de los 80. Desde entonces han permanecido juntos y unidos.

Momento familiar

En palabras de Aurora López, pese a que su esposo Sergio Torres es un hombre siempre muy ocupado, en las oportunidades que tienen de tiempo libre siempre lo disfrutan en familia.

El Dato

Vulnerables

Aurora López de Torres asumió el cargo de presidenta del DIF Culiacán cuando Sergio Torres fue presidente municipal. Desde entonces, la bandera de la esposa del candidato ha sido el ayudar a las personas más pobres y vulnerables y fomentar la unión familiar.