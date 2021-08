¡Ventas no levantan en Culiacán! Comerciantes lamentan restricción de permisos para vender el Día del grito

Sinaloa.- A pesar de ya haberse anunciado que se realizará el grito de Independencia en el Palacio de Gobierno de Sinaloa, en la ciudad de Culiacán, comerciantes ambulantes señalaron no tener permisos para poder trabajar ese día y así mejorar sus condiciones económicas.

Laura Alicia Quevedo Pérez, Coordinadora del bloque de vendedores ambulantes del centro de Culiacán, manifestó que esta situación es incongruente por parte de las autoridades de Sinaloa y municipales, pues están permitiendo que se realicen otras actividades como la llegada de cruceros y más turistas al estado poniendo en riesgo a la ciudadanía para un nuevo rebrote de contagios.

"Estas fiestas patrias siempre han sido favorables para los comercios porque es cuando las ventas se llegan hasta un 100 por ciento, pero con las restricciones que se tienen no va ser posible. No hay escuelas y es dónde mejor nos va además las fiestas son truncadas", mencionó la líder comerciante de Culiacán.

Así mismo la comerciante añadió que para estas fechas lo que van hacer es sacar la mercancía que habían invertido el año pasado, pues al no haber un festejo sin restricciones no es posible hacer una inversión y no obtener ventas o ganancias.

Quevedo Pérez señaló que en otros años cuando no era tiempo de pandemia llegaban ha invertir hasta 20 mil pesos obtienen la inversión y ganancia para sostener sus negocios y familias.

Los productos que más se procuran para estas fechas patrias son desde pulseras, collares, rebosos, faldas, banderitas y demás productos que representan el mes patrio del 15 de septiembre.