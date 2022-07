Vest Desarrollos coloca la primera piedra de Latitud Norte Residencial

Con una inversión de más de 500 millones de pesos, Vest Desarrollos realizó un emotivo evento para dar por iniciada la obra de este complejo de residencias, las cuales estarán ubicadas en la Zona Norte de la ciudad de Culiacán.

Con pauta de innovación

En este significativo momento se contó con la presencia de Mario Limón Camacho, director general de Vest Desarrollos; Felipe Rodríguez Ramos, gerente comercial de Vest Desarrollos; José Camero Espinoza, director operativo de Vest Desarrollos y Rafael López Chon, gerente de obra de Vest Desarrollos, así como invitados pertenecientes a las áreas de administrativa, comercial y de obra.

Para arrancar la ceremonia, el diácono permanente, Rigoberto Martínez Quiñonez, fue el encargado de dar la bendición a este sitio y compartir unas palabras a todos los involucrados en el proyecto, que buscan llevar sus metas adelante.

El diácono permanente, Rigoberto Martínez Quiñonez, dando unas palabras. Foto: Noé Mascareño

“Esta bendición que nosotros recibimos aquí, dios nos la regrese en el trabajo. Con la bendición de generar viviendas que transformen las vidas de las familias y eso siempre tiene que prevalecer en nosotros, la integridad”, dijo Mario Limón Camacho, director general de Vest Desarrollos.

“Latitud fue una pauta de innovación en la cual marcaremos una diferencia en muchos aspectos. Puntualmente empezando con los equipamientos. Siguiendo con ello, estamos aperturando la zona Giga, la cual contará con 1,000 megas o un 1GB, como lo quieran ver, desde el primer día en que el cliente reciba su vivienda", agregó.

El Equipo de Vast Desarrollos motivados por este arranque de obra. Foto: Noé Mascareño

Por su parte, Rodríguez Ramos, gerente comercial de Vest Desarrollos, comentó que este “es un proyecto que conlleva tres privadas: punto norte, punto oeste y punto sur, mismas con las que se marcará el nuevo límite urbano de la ciudad al generar la infraestructura de cuatro semáforos, buscando la seguridad para nuestros clientes".

Modelos de hogar

Actualmente se cuenta con siete prototipos, pero se tiene contemplado un total de once. Los cuales son Ecuador, Ecuador Plus, Meridión, Meridión Plus, Solare, Solare Plus y Terra, que va de 138 m2 hasta 261 m2. Mismas que contarán con amenidades como pocket park, pet park, skate park y una cancha de usos múltiples.

Cabe resaltar que uno de sus grandes atractivos es que los residentes contarán desde el primer día con 1,000 megas de velocidad de internet, a lo largo de los primeros tres años por medio de la empresa Nueva Red.

Asimismo, se contrató al Jardín Botánico de Culiacán para que se encargue de toda la vegetación endémica, buscando así que sea de mayor duración y al menor costo posible, al ser vegatación acostumbrada al clima de la ciudad y aportando también color a las vialidades del mismo.

