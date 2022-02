Vestimenta de alumnas no debe limitar la educación en Sinaloa, sentenció la titular de la Sepyc

Culiacán, Sinaloa.- Al invitar al respeto de la libertad de los estudiantes de la preparatoria Sandino y del derecho de los hombres y mujeres en la vestimenta, que no debe ser un impedimento para asistir a las escuelas y menos limitar la educación, Graciela Domínguez Nava, secretaria de Educación y Cultura (Sepyc) de Sinaloa, dijo que no cuentan con denuncias de discriminación y consideró que fue un mal manejo del plantel.

Ante la denuncia de un presunto comportamiento misógino de la directora de la mencionada preparatoria, Guadalupe Castro, de que les estaban midiendo el largo de la falda a las alumnas, comentó que se le ha informado que ya se dio el diálogo entre las autoridades de la preparatoria y los alumnos, que han planteado la revisión de estas denuncias, pero que como parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), esta institución tiene su propia normatividad.

Domínguez Nava comentó que su responsabilidad es vigilar el respeto de los derechos de las estudiantes, y que no se den expresiones que lastimen y puedan vulnerar su condición y dignidad.

"Tenemos que apegarnos a los criterios ya establecidos y nuestros derechos consagrados en la Constitución, y bueno, ojalá haya sido un mal manejo de la situación y que no estemos ante una situación real de violación de derechos, pero hacemos votos porque se supere esto", manifestó.

Como autoridad educativa, puntualizó que tienen conocimiento de que ya ha sido atendido este asunto y no va a pasar a otros niveles de represión para limitarle el derecho a las alumnas, dando este tipo de observaciones que se han discutido.

La vestimenta no debe ser un motivo para justificar una violación, y manifestó que está a favor de superar ese tipo de expresiones que no ayudan, añadió. "No fue de la manera más adecuada tratado el tema y todo indica que no hay un trasfondo más allá de un mal manejo del tema", ratificó Domínguez Nava.

Todas las denuncias son atendidas y la Sepyc interviene para garantizar los derechos de niñas, niños y jóvenes, en cualquiera de las edades y nivel escolar, concluyó.