Veto de cuentas públicas en Sinaloa ya no se dictaminará

Sinaloa.- El presidente de la Comisión de Fiscalización, Marco Antonio Zazueta Zazueta, informó que a partir de ahora estará trabajando con el informe final de las soluciones de los entes fiscalizados en el ejercicio fiscal 2017, y no dará seguimiento al veto del gobernador de los decretos de los informes de cuentas públicas que fueron votados el pasado mes de julio.

El diputado de Morena reiteró que no existe algún plazo legal para dar respuesta a los decretos que fueron regresados al Congreso con observaciones e incluso no hay lineamiento legal que obligue el legislativo a dictaminar nuevamente sobre el veto de los informes.

Dijo que aunque no se dictamen de nueva cuenta, se le dará seguimiento al estado de las soluciones de los entes públicos desde la Comisión de Fiscalización y que permanecerán vigilantes de que la Auditoría Superior del Estado aplique las sanciones y responsabilidades consecuentes.

“Independientemente, la ley no nos obliga a que nosotros tengamos que subir otro dictamen, las observaciones que hicieron no tienen manera jurídica para decir que se tenían que vetar, finalmente el tiempo nos da la razón, porque sigue habiendo poco interés en la transparencia y solventaciones, y lo que quisieron atender las observaciones las hicieron fuera de tiempo”, manifestó Zazueta Zazueta.

Lo advertimos

En relación con ello, el diputado del PRI Sergio Jacobo Gutiérrez reiteró que su grupo parlamentario siempre indagó por el responsable procedimiento y trató a los informes de las cuentas públicas al interior del Congreso; sin embargo, la Comisión de Fiscalización, presidida por Morena, decidió hacer mal uso de la ley para dictaminar algo que era indebido.

Manifestó que ahora se confirma que la votación de las cuentas no tenían alguna injerencia sobre el proceso de fiscalización de la Auditoría Superior del Estado; sin embargo, estarán vigilantes y en constante revisión de los próximos movimientos que la comisión podría estar emprendiendo con el último informe sobre soluciones de los entes fiscalizados: “Nosotros siempre defendimos que la única información válida fue el informe que la ASE entregó, y eso con nosotros avalamos el trabajo que ha hecho la ASE, porque se ha ajustado plenamente en lo que establece la ley, no he tenido acceso al informe”, dijo.

Gobernador veta decretos de cuentas públicas

Luego de que el pasado mes de julio el Congreso del Estado votara a favor de los dictámenes de los informes de cuentas públicas de los entes fiscalizados por la ASE, el gobernador tomó la determinación de no publicar los decretos expedidos y regresarlos al Poder Legislativo con algunas observaciones.

La discusión sobre el dictamen y votación de los informes causaron gran controversia entre los grupos parlamentarios, pues mientras el PRI se oponía, el presidente de la Comisión sacó todos los dictámenes en sentido reprobatorios.