¿Viajarás en autobús? Lleva tu certificado de vacunación para que te permitirán abordar en Culiacán

Sinaloa.- Es obligatorio para los usuarios del transporte foráneo, ya sea en el interior de Sinaloa y otros municipios que al momento de abordar el autobús en la Central Camionera Millenium presentar el certificado de vacunación anticovid-19, puede ser en cualquier modalidad, impreso o electrónico, en caso de no llevarlo no se les permitirá subir a la unidad explicó María Dolores Ortíz Serrano administradora de la Central,

Detalló que para que los usuarios se sientan seguros en la entrada de la central hay gel sanitizante, se solicita que se use el cubrebocas y también se sanitiza de manera constante las instalaciones y los camiones y es por eso que se exige el certificado de vacunación por seguridad de todos los pasajeros y de los conductores.

Pide a los usuarios que no permitan que los conductores suban pasajeros fuera de las instalaciones porque allí se pierde el control de las medidas preventivas contra el Covid-19.

Resaltó que quien no lleve el certificado de vacunación o no lo presente no se subirá a la unidad, indicó que se da por entendido que si alguien se rehúsa a mostrarlo es por algo. Invita a los sinaloenses a que cumplan con todas las medidas preventivas.