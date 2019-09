Vialidad informa sobre el accidente que dejó niños heridos en Culiacán

Culicán, Sinaloa.- En relación al percance suscitado durante la mañana de este lunes donde una unidad que prestaba el servicio de traslado de educandos se vio involucrada, la Dirección de Vialidad y Transporte, por conducto de su titular, Feliciano Valle Sandoval, emite el siguiente comunicado:

1. Es lamentable este accidente, pero más lamentable que haya quienes quieran prestar un servicio como este, fuera de la norma legal.

2. La DGVyT hace revisiones constantes a todas las unidades del servicio público, en cualquier modalidad, y en este caso del transporte escolar hemos sido estrictos y rigurosos. Habiendo hecho las últimas revisiones generales entre el 12 de agosto y el 10 de septiembre de este año.

3. En fechas recientes, de 250 unidades que se encuentran, 96 pasaron las revisiones correspondientes y las otras 154 no, quedando imposibilitadas para prestar este servicio por causas como: no contar con documentación necesaria, no contar con las condiciones de seguridad y calidad óptimas y legales para ello.

4. Esas 154 ubicadas por ningún motivo deben prestar el Servicio y están sujetas a sanciones cuando se les detecta incumpliendo.

Foto: Especial

5. En este caso que, insistimos, es lamentable, vamos a aplicar la sanción mayor como es imponer una multa de $128,011.35, y cubrir todos los gastos ocasionados a los educandos derivados de este lamentable evento. Aunado a esto las autoridades correspondientes deberán deslindar responsabilidades por otras vías, una vez que el parte informativo de la autoridad delibere se podrán emprender acciones civiles e incluso penales.

6. El Gobierno de Sinaloa está comprometido a que el Servicio de Transporte Público se rija en el marco de la ley y no vamos a tolerar acciones al margen que deriven en accidentes como el de este día. Por lo tanto seguiremos realizando las revisiones correspondientes a lo largo y ancho del estado.

7. Al mismo tiempo hacemos un llamado a las instituciones educativas y a los padres de familia que utilicen este servicio, a qué se cercioren que las unidades estén reguladas por la autoridad y cumplan con las condiciones de calidad y seguridad necesarias. Por lo tanto ponemos a su disposición la recepción de quejas y solución de dudas en todas las delegaciones del Estado; así como la línea de Call Center: 6677587123; WhatsApp: 6675027665; y el correo electrónico: asistencia@sinaloa.gob.mx