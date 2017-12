Vialidad y transporte exigen pago atrasado, realizan paro

Culiacán, Sinaloa.- Hoy por la mañana los trabajadores de la Unidad de Servicios Estatales del área de vialidad y transporte pararon labores durante una hora para exigir el pago atrasado de 2 meses del bono de productividad.

La pausa de labores fue de 8 a 9 de la mañana, al abrir las puertas de la USE al publico.

El delegado del sindicato de trabajadores al servicio del estado, Joege Echegaray torres informo que son poco mas de 500 trabajadores los que se ven afectados por este retraso ya que es de 2 mil pesos por cada uno de manera mensual, el monto que debieran de recibir y temen que ya iniciado diciembre, el recurso sea ms difícil de llegar

El líder sindical indico que la problemática es en todo el estado y este pago del bono ya esta estipulado desde el año 2013, firmado en el convenio salarial que hace en gobierno del estado con el Stase.

Echegaray torres señalo que año con año se tiene la misma problemática de la falta de pago cuando se llega a los meses finales, por lo que en esta ocasión no sd esperaran hasta enero para evitar ma lucha

Se informó que su dirigente sindical Gabriel Ballardo tendría acercamiento con las autoridades correspondientes y si no les resuelven de manera favorable el dia de hoy, mañana se registrará un paro laboral en todo el estado por dos horas, y asi continuarán incrementando las horas, ya que dijo, los trabajadores no se sienten correspondidos, después de que ellos han accedido a laborar en días festivos y fines de semana por las fechas recientes, y sus pagos no les llegan.

Asi como Echegaray comento que la dirección de vialidad y transporte es una de las que más recaudación registra, por lo que mes con mes deberían de asignarle el monto correspondiente al bono a los colaboradores.