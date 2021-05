Vicente Murillo heredó de su padre el amor a la docencia en Culiacán

Sinaloa.- “Cada día y cada ciclo escolar que pasan, me enamoro más de mi profesión, a pesar de que cuando me enviaron a la escuela, y verla llena de carencias y malas condiciones, me cuestioné si podría dar clases”, expresó Vicente Murillo Audelo, maestro de la escuela primaria de la colonia Unión Antorchista, al sur de la ciudad de Culiacán

En entrevista para Debate, compartió que su gusto por la docencia creció al ver a su padre dar clases, al verlo prepararse y cómo era tan querido por los alumnos. Fue por eso que dijo que quería ser igual o mejor que su papá.

Vicente tiene apenas cuatro años dando clases a un grupo de 39 alumnos de sexto grado en la escuela primaria Emiliano Zapata, ubicada en dicho asentamiento de una de las zonas más marginadas de la capital sinaloense. En el lugar, alumnos y maestros trabajan en aulas móviles al no contar con un terreno para la construcción de construcciones sólidas.

Dificultades

Vicente manifestó que ahora en temporada de pandemia por covid-19 sí fue un poco complicado debido a las carencias que tiene en la escuela y los alumnos, pues se necesita de la tecnología para tomar las clases.

“Fue un paso complicado, la verdad, porque no todos mis educandos tienen las herramientas, ni cuentan con internet, no todos cuentan con tabletas o teléfonos y ni hablar de computadoras. Entonces, cambiar toda la práctica de enseñanza sí fue algo abrupto, principalmente para ellos”.

Mencionó que uno de los retos o complicaciones que ha tenido que llevar al elegir esta profesión es que su padre es profesor y que los comentarios que empiezan a surgir es que ya tienes un trabajo asegurado y ciertas ventajas. Aseguró que, si es docente de dicha escuela, es gracias a sus propios méritos y a la pasión que le tiene a su trabajo, mismo al que no ve como un trabajo, pues en verdad disfruta enseñar a los niños.

Otra de las situaciones que ha vivido es que lo han juzgado y señalado por su apariencia, debido a que tiene varios tatuajes, y ante los ojos de los demás el tener un tatuaje no es un buen ejemplo para los niños.

Pero, afortunadamente, puede expresarle a los alumnos que no por estar tatuado tiene que ser una mala persona, al contrario, es un ejemplo de que no tiene nada de malo el estar tatuado y dedicarse a la docencia.

Hizo el llamado a las nuevas generaciones a que amen su profesión y lo hagan por gusto, que no se compliquen la vida por comentarios o expresiones de la gente, pues son ellos los que van a compartir con los alumnos, los que los van a preparar para que en un futuro sean mejores personas o elijan ellos una profesión.

Cada 15 de mayo se celebra el Día del Maestro en México, pues se honra su profesión, ya que es una labor fundamental en el desarrollo de nuestras vidas.

El Dato

Vacunas

Esta semana se inició a vacunar a los maestros del estado de Sinaloa, por lo que se espera que pronto se dé el inicio de clases presenciales. Hoy ya se terminará de aplicar a todo el sector educativo.