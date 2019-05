Víctima de bala perdida en Culiacán requiere rehabilitación

Culiacán, Sinaloa.- La vida de Meribeth Carrasco Cebreros y las de sus dos hijas se han truncado luego de que una bala perdida hiciera blanco en la rodilla de su pierna izquierda.

Su único error fue estar en el lugar equivocado a la hora equivocada. Ella es una de las tantas víctimas inocentes que han quedado lesionadas en medio de una guerra ajena.

Fue hace dos meses y medio cuando la joven de 28 años resultó herida de bala al estar sentada en una banca del bulevar Agricultores.

Eran las 20:00 horas y ella bajó de la colonia Renato Vega Amador al bulevar a cenar y, tras comprarse un postre, se sentó en una banca a degustarlo, cuando se registró una balacera.

De pronto sintió la bala en su rodilla y la rótula se le hizo pedazos, y es tiempo de que no puede caminar.

Nunca se imaginó que algo así le pasaría porque solo fue a cenar y a descansar a un sitio que es para la recreación familiar.

Sin tratamiento

Debido a la falta de recursos económicos para pagar un taxi o un Uber esta mamá soltera no ha podido ir a recibir las terapias que requiere. Al no poder trabajar, se le está dificultando adquirir las cosas básicas que necesitan ella y sus hijas. Las niñas no han podido asistir a la escuela porque no puede llevarlas y teme que pierdan el ciclo escolar.

Ayer ella acudió a la inauguración del puente de la Costerita y tenía la esperanza de poder hablar con el gobernador Quirino Ordaz Coppel para solicitarle apoyo, pero no pudo hacerlo porque el mandatario estatal siempre estuvo rodeado de muchas personas.

No se dará por vencida, pues de ella dependen sus dos hijas, y por esas dos personitas que tanto ama logrará salir adelante.

De forma urgente requiere una silla de ruedas para hacer sus tareas domésticas y desplazarse de forma más cómoda.

Pide que la ayuden

Personas que ayer conocían el caso de la joven pidieron que se le apoye con el programa de atención a Víctimas del Delito del Gobierno estatal, ya que es injusto que esté pasando por tanta dificultad económica y que no esté recibiendo sus terapias, cuando es una víctima inocente de delincuentes que decidieron agarrarse a balazos en un sitio público.