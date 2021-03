Video: Captan a trabajadores de Culiacán barriendo el malecón y se vuelven viral

Sinaloa.- En redes sociales se volvió viral un video donde se observa a dos trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán barriendo el malecón viejo de la ciudad demostrando un buen trabajo en equipo.

Uno de ellos con una escoba y el segundo con un recogedor realizan limpieza del bulevar en equipo, causando diversas reacciones en Tiktok, plataforma donde un usuario compartió el video que actualmente supera los 160 mil reproducciones.

Trabajo en equipo... Casi no seremos chingones los mexicanos, compa", se escucha que dice la persona que grabó el video desde un automóvil.

El corto video de apenas uno segundo capta el momento en el que de manera rápida un hombre vestido con uniforme del programa Guardianes de la Prevención de la Salud con una escoba pasa caminando sobre la orilla de la banqueta y barriendo, mientras un segundo hombre, vestido con un chaleco fosforescente de seguridad camina sobre el bulevar con un recogedor en la mano.

El video cuenta con 6 mil 474 me gusta y 47 comentarios de los usuarios de la plataforma de videos. "Maleconeando", "No si nomás no dominamos al mundo porque no queremos", "Eso es un buen equipo", "Gente trabajadora e ingeniosa", "Viva México", "La raza en Culiacán es chingona que más le puedo decir".