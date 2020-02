Video. Bombero propone matrimonio a su novia paramédico en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- 14 de febrero, Día de San Valentín, día en que cupido está en todo su esplendor, una fecha en la que todos los enamorados destilan amor y las amistades se unen más. Sin duda alguna, este día y esta fecha serán recordados por Luis David Pérez y Karina Inzunza, los dos jóvenes que el día de ayer se comprometieron en matrimonio, acto que quedó grabado en un video que se hizo viral en las redes sociales.

A ellos dos los une una solo pasión, además de la que sienten el uno por el otro: servir a los demás, pues David es bombero; y Karina paramédico de Cruz Roja. Él con nueve años en servicio; ella con cinco.

Propuesta planeada

Sobre esta relación de amor, la cual inició hace dos años a raíz de un mensaje de “¡hola!”, el día de ayer fue sellada con la petición de mano de la novia, y la idea sobre cómo hacerlo se vino gestando hace seis meses. A David le vino a la mente cómo hacerlo, y para eso hizo sus cómplices a todos, menos al amor de su vida.

Dijo que aprovechó el día de ayer por ser 14 de febrero para pedirle la mano a su novia: “Este acto fue planeado con anticipación junto con mis compañeros, y algunas veces lo ensayábamos como si fuera un servicio al que se fuera a salir”.

El amor y la pasión por servir, los une. Foto: Cortesía

David, un bombero de actitud seria, revela que cuando iba a realizar el acto, que por meses habían ensayado, iba más nervioso que cuando va a un reporte de servicio: “Iba muy nervioso, no sabía qué iba a decir, fue espontáneo todo. Ahí en Cruz Roja también tuve mis cómplices que me ayudaron para que bajara de su base”, detalla con su voz seria y aún un poco nervioso, pero ya seguro por haber realizado la prueba y con un sí del amor de su vida, que cuando se bajó del camión de Bomberos en el que han realizado miles de servicios a la sociedad sintió mucho nervio y que la adrenalina la traía a todo lo que da, que se dejó llevar, que fue espontáneo.

Luego de la acción de entregarle el anillo a su prometida, fue felicitado por todos sus compañeros, a quienes agradeció por la ayuda.

Es el hombre ideal

Para Karina, el día de ayer fue inolvidable. Su sonrisa después de unas horas aún continuaba en su rostro, y su emoción se reflejaba en su mirada, que hacía eco en las palabras para describir el gran amor que siente por Luis David. Dijo estar muy enamorada: “Es el hombre ideal. Cuando lo veo uniformado, es mi delirio verlo equipado. Nos une dos pasiones que nos enorgullecen”.

Sentada en su escritorio, donde tenía el ramo de flores, en la segunda planta de la base de Cruz Roja, ubicada en el bulevar Leyva Solano, en la colonia Centro, la joven ataviada con el uniforme de paramédico expresó todo el amor que siente por David. Resaltó que la relación de noviazgo cumplió dos años este pasado diciembre, la cual la empezaron como amigos un mes de marzo, y para diciembre de ese mismo año se declararon su amor.

Insistí muchos con él, porque no cedía, es muy duro, hasta que lo enamoré.

Afirma que no pensó que de algo que fuera tan espontáneo saliera algo muy bonito, y que la sorpresa de ayer no se la esperaba. Dijo haberlo notado muy distante los últimos días y que le pidió que estuviera en la guardia, y ella le dijo que no porque se sentía muy cansada, pero que le insistió, y finalmente se fue a servicio.

“Mis compañeras sabían, todos sabían por qué andaban muy raros; me preguntaban que si ya había comido, y hasta me invitaron a la farmacia a comprar agua, y al salir a la calle escuché la sirena del camión de Bomberos”.

Karina reconoce haber renegado al saber que David viajaba en la unidad, y cuando se puso la unidad junto a Cruz Roja, se paralizó: “Me paralicé. Cuando lo vi que se bajó, y luego vi a sus compañeros con un letrero con mi nombre, y él se me acercó y me pidió matrimonio”.

Menciona que lo conoció en el cuartel de Bomberos, y cuando lo vio le gustó mucho, ya que estaba cantando una canción de Juan Gabriel: “Después, sin querer se dio cuenta de la gran mujer que soy”.

Dice que su familia también fue cómplice de la acción de ayer, pues su mamá le dijo que se pusiera bonita.

Felicitaciones social

Este acto de amor fue grabado, y el video empezó a circular en redes sociales, y luego de unos minutos empezaron a recibir felicitaciones por mucha gente que dice Karina no conocer, pero que les agradece esos buenos deseos.

Recibieron la invitación de una comida por parte de un amigo de David que tiene un negocio de comida. Sobre si van a seguir con estas nobles labores que desempeñan los dos luego de que se casen, fecha que aún no deciden, David dice no saber, que las cosas se van a dar, pero lo que sí están seguros es que este 14 de febrero lo llevarán en su mente y en sus corazones para toda la vida.

Pasiones

Aun cuando la pareja realiza servicios de emergencias, nunca han tenido la suerte de coincidir. David tiene nueve años como bombero; y ella cinco como paramédico.