Video. "¿Existen los sinaloenses pobres?", así responden en redes sociales

Sinaloa.- En la famosa red social de videos, Tik Tok una usuaria compartió un video preguntando si existían los sinaloenses pobres y una mujer de Badiraguato le respondió.

"¿Hay alguna persona que sea de Sinaloa o que conozca a alguien de Sinaloa que sea pobre? yo todas las personas que me he topado que son de Sinaloa o tienen mucho dinero o conocen a alguien famoso, ¿por qué será?" cuestiona la usuaria Romeliaj, cuyo video tuvo un gran alcance con más de 4 mil comentarios en respuesta.

"Somos ricos tan solo ser sinaloenses" responde otra usuaria en el video original entre los tantos comentarios que recibió la corta grabación.

Fue una usuaria @xitlalicacosta quien publicó un corto video en respuesta, exponiendo la realidad del sinaloense promedio.

"No todos tenemos dinero en Sinaloa, habemos muchos jo**dos", explica la mujer que afirma ser originaria del municipio de Badiraguato. "No tengo un carro del año, tampoco tengo una casa, tampoco tengo a mi buchón, no estoy operada... bueno si estoy operada, tengo dos cesáreas" culmina con humor la sinaloense.

La original y honesta respuesta también obtuvo un gran alcance con muchos comentarios aunque estos fueron la mtad que los del video original.

"Como caer bien en un minuto" afirmó un usuario. "Te pasaste con lo de las cesáreas" escribe otro, a lo que Xitlali responde "No quería ser presumida" con un emoji de risa. Entre la gran variedad de comentarios muchos hacen eco de las afirmaciones de la sinaloense, diciendo que ellos tampoco tienen dinero.

""Soy de Culiacán y también soy pobre y no tengo mi buchón" le responde una usuaria. "Soy de Badiraguato y si soy millonaria pero no de dinero, ah pero si de muchas bendiciones...PD: una cesárea", es el mensaje de una de la usuarias, que al igual que otros comentarios, ven el lado positivo, lo toman con humor y presumen la riqueza que tienen aunque no sea material.

