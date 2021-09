Video. Habitantes temen volver a INUNDARSE en la comunidad de Jacola, Culiacán

Sinaloa.- Después de los estragos que causó por el estado de Sinaloa el paso de la tormenta tropical Nora, las familias de las diferentes comunidades han manifestado su preocupación por el riesgo de volver a sufrir inundaciones, mientras las autoridades no desasolven los canales, ríos y arroyos.

En el caso del municipio de Culiacán, la comunidad de Jacola ha sido una de las más afectadas, por las torrenciales lluvias que se han registrado en los últimos días y que provocó el desbordamiento de un arroyo, lo que causó que el agua llegara hasta las casas.

Riesgos

El comisario de Jacola, David Quiñonez Jiménez, dio a conoce que con las primeras lluvias del mes de septiembre, ha hecho crecer la corriente del arroyo, incluso ha provocado un socavón en las orrillas, por lo que temen que el agua les llegue de nuevo a sus hogares.

“Ya hubo dos crecientes en menos de 24 horas, se inundó el rancho y ayer ya estabamos asustados pero gracias a Dios no tuvimos inundación, pero ahí está el riesgo por el arroyo que pasa cerca de nuestra comunidad, se estaba acercando el agua, llegó hasta el borde pero no pasó a mayores”, dijo Quiñonez.

“Si han acudido autoridades, lo normal, de traer una despensa, de traer un colchoncito, pero yo digo que no es suficiente con eso; incluso le comenté al licenciado Jesús Estrada Ferreiro (alcalde Culiacán), que como va a solucionar un problema con un colchoncito en una familia donde viven diez personas, me comentó que no podía solucionar todo de repente, que no había fondos para solucionar las necesidades de todas las viviendas, las cosas que perdieron las personas”, señaló el comisario.

Indicó que no se entregaron colchones a todas las familias, sino a aquellas por donde pasó más agua. “Yo tenía granja de borregos, de puercos, ahí lo llevó el arroyo, todo eso fue perdida ¿y quien me va a ayudar con eso”, externó David Quiñonez.

Mencionó que a muchas familias se les echaron a perder colchones, refrigeradores, estufas, muebles y granos como frijol, maiz que tenían guardados.

“Ojalá que el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel no apoye, por la verdad sí es una situación muy difícil la que estamos pasando por estos momentos”, comentó el comisario de Jacola.