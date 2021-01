Vigilancia en el Centro de Culiacán es insuficiente, señalan comerciantes

Culiacán, Sinaloa.- La única respuesta que se ha tenido con respecto a la inseguridad que está viviendo el sector comercial es que carecen de elementos policiales, dijo el presidente de la Unión de Locatarios del Centro de Culiacán, Oscar Sánchez Beltrán, y agregó que, aunque aseguran hacer esfuerzos extraordinarios para combatir la delincuencia, los resultados no son positivos, pues la incidencia va en aumento.

El líder de los locatarios mencionó que las acciones de detenciones son aisladas, por lo que resulta insuficiente, y lo que se necesita son programas permanentes, no esporádicos, como se ha venido manejando, explicó.

Que los programas no sean temporales, porque la seguridad pública es un derecho permanente, más para el sector comercial

Asaltos

Óscar Sánchez dijo que, aunque en diciembre los asaltos descendieron, en lo que va del año 2021 no se están viendo los mismos resultados, es por ello que urge se tomen medidas por parte de las autoridades.

Anteriormente, el líder de la Unión de Locatarios del Centro destacó la importancia de hacer un cambio en los mandos policiales para darle oportunidad a que sean presentadas nuevas estrategias y tener mejores resultados, ya que en la actualidad los comerciantes y empresarios se encuentran en la incertidumbre, lo que conlleva la inhibición de inversiones, afectando a los pocos capitales que restan.

Estrategias

“Las estrategias no están funcionando. Hubo un ligero decremento comparado con el fin de año pasado, pero no fue suficiente y nos estamos dando cuenta de que la seguridad pública está fuera de control en lo que corresponde a delitos que están en el ámbito de la prevención. Desafortunadamente, en la cuestión de la Policía de Investigación, esta no está haciendo su trabajo”, concluyó.

Comercio

En otro orden de ideas, Óscar Sánchez destacó que se están llevando a cabo las negociaciones con la Secretaría de Desarrollo Económico, lo que les ayudará a impulsar al sector comercial.

“La Secretaría de Desarrollo Económico nos va a apoyar en asesoría sobre instrumentos financieros, sobre iniciativa privada, o sea, de bancos, y va a ser gestora ante el Gobierno del Estado para los apoyos de RED Fosin y el nuevo Nafin” explicó.

Por su parte, el líder de la Unión de Locatarios del Centro finalizó diciendo que hay aspectos que se verán directamente con el Ayuntamiento, por lo que ve de manera positiva el negociar y solicitar los descuentos al derecho de piso en mercados, descuentos al predial, entre otros.