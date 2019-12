Violencia psicológica y sexual acecha a mujeres en Sinaloa

Sinaloa.- La violencia contra las mujeres continúa marcando una historia de vida para muchas sinaloenses. Amelia, de 60 años, cuyo nombre es un pseudónimo, se derrumbó en llanto al recordar que en su juventud sufrió maltrato por quien fuera su esposo.

La herida continúa, a pesar de que han pasado más de veinte años de esos hechos. Así como ella, cien mujeres de Culiacán y Ahome revelaron para EL DEBATE, a través de un sondeo, diversos tipos de agresiones de las cuales han sido víctimas.

Esposos, pareja e hijos son los principales agresores, de acuerdo con los resultados, donde las denuncias no han sido opción, con una percepción de falta de justicia de más del 60 por ciento.

Violencia de género

En un panorama en el que el Secretariado Ejecutivo reconoce 809 presuntos delitos de feminicidio en todo el país, de enero a octubre del 2019, con 32 casos para Sinaloa, las mujeres entrevistadas en este sondeo revelaron en un 64 por ciento haber sufrido algún tipo de violencia en algún momento de su vida en Sinaloa.

El tipo de violencia más frecuente —según los resultados— es la psicológica, con 25.40 por ciento; seguida de la violencia sexual, con el 22.22 por ciento; y la física, con el 19.05 por ciento.

Al señalar otro tipo de violencia, con el 14.29 por ciento, las mujeres reconocieron la violencia verbal como la más elevada, con el 58.82 por ciento; seguido del asalto a mano armada, con el 17.65 por ciento; y el maltrato de la pareja, con el 11.76 por ciento.

Denunciar a las autoridades sus casos de violencia no ha sido una opción viable para las mujeres entrevistadas: el 88 por ciento señaló que decidió no denunciar. Del 12 por ciento de las mujeres que sí denunciaron su caso de violencia, el 64.71 por ciento dijo que no recibió justicia; y el 5.88 por ciento dijo que aún no obtiene la resolución de su caso.

Hace unos días, en Culiacán, Michelle Stefany, de 21 años de edad y madre de una bebé de casi dos años de edad, fue asesinada a balazos. Michelle vivía en unión libre. De acuerdo con sus familiares, su pareja comenzó a maltratarla: «No eran tanto los golpes, más bien las humillaciones», dijeron. Por tal motivo, solicitó una orden de restricción.

Fue ultimada fuera de su casa. Hasta el momento, la autoridad no ha encontrado a los responsables del delito. De acuerdo con registros periodísticos de EL DEBATE, este sería el feminicidio número 42 en Sinaloa y el 17 en la capital sinaloense, hasta diciembre del 2019.

Principales agresores

El esposo, la pareja y los hijos resultaron como quienes más ofenden a las mujeres. El 39.47 por ciento señaló a su esposo; y el 28.95 acusó a otros (en este renglón, el 20 por ciento denunció a la pareja; seguido de hijos, hermanos, vecinos y la madre, con el 10 por ciento, respectivamente).

Por lo menos una vez al mes, el 45.88 por ciento de las mujeres entrevistadas en el sondeo de Culiacán y Los Mochis en sitios de afluencia confirmó que es perseguida en la calle por un desconocido; el 24.24 por ciento recibe ofensas en redes sociales; y el 51.90 por ciento presencia exhibicionismo masculino en la vía pública.

Esto, mientras el 5.13 por ciento señaló que diariamente sufre humillaciones por su pareja; y el 10.26 por ciento dijo que ocurre muy seguido (de dos hasta tres veces por semana). El 85.97 por ciento aseguró que nunca ha denunciado alguna clase de violencia en su contra.

Contexto violento

Como soluciones, en primer lugar, el 18.97 por ciento, las mujeres entrevistadas consideraron que garantizar la igualdad y la no discriminación contra las mujeres en el Ministerio Público, la Policía y con jueces es una acción que falta para mejorar la situación en su entorno y evitar la violencia contra ellas.

El 16.21 por ciento consideró que otra de las acciones es que las mujeres se apoyen entre ellas; y el 15.42 por ciento vio necesarias campañas dirigidas para niños, adolescentes y hombres adultos contra la violencia hacia las mujeres.

El Secretariado Ejecutivo, en su reporte «Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1», estima que, con trece casos de presuntos delitos de feminicidio, de enero a octubre del 2019, Culiacán es el segundo municipio de los cien que contabiliza con mayor incidencia de presuntos delitos de feminicidio, solo superado por Nuevo León por 16 casos; y es seguido por Ciudad Juárez, que mantiene doce casos.

Además, Sinaloa es el sexto lugar en corrupción de menores, de acuerdo con el mismo informe. Registra 63 casos, y es antecedido por la Ciudad de México, con 201; Baja California, 156; Nuevo León, 106; Guanajuato, 93; y Jalisco, con 77. Esto mientras que cinco mujeres han sido presuntas víctimas de trata en el estado.

Además, indica que en Sinaloa se han registrado 989 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer; 86 han sido sobre incidentes relacionados a abuso sexual. De enero a octubre del 2019 también se han realizado 79 llamadas relacionadas con incidentes de violación.

El estado ocupa la posición 19 por su incidencia en llamadas de emergencia relacionadas con casos de violencia de pareja: registra 1851 hasta octubre del presente año.

Acciones legales

La alerta de género contra las mujeres en Sinaloa fue declarada el 31 de marzo del 2017 en los municipios de Ahome, Guasave, Culiacán, Mazatlán

y Navolato.

Órdenes de restricción en Sinaloa

El Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, del Gobierno federal, mantiene un registro de 1735 órdenes de restricción en Sinaloa hasta el 10 de diciembre del 2019.

Estas son acciones legales que van dirigidas hacia personas que agreden a las mujeres y que, con ello, se impide que puedan acercarse.

En suma, el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim) sostiene que 8 mil 672 mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia y. por orden de incidencia, las violencias psicológica, física y económica son las más registradas. De ellos, 7 mil 167 son agresores hombres y 413 son mujeres; 1298 son agresores no especificados.

Los integrantes del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres ingresan información al Banavim sobre los casos de violencia contra las mujeres atendidos o identificados en el ejercicio de sus respectivas atribuciones.