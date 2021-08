Viudas amenazan con más protestas en el Ayuntamiento de Culiacán

Sinaloa.- El alcalde Jesús Estrada Ferreiro se niega a dar una audiencia a las viudas de policías, y tiene en el “congelador” 50 trámites de familiares de policías municipales fallecidos que reclaman la homologación del 100 por ciento de la pensión similar a los policías activos, para obligar a las quejosas a demandar ante un proceso legal que dura muchos años y que le permitirá a su gobierno no cumplir con el pago, denunció la líder de la asociación civil Familias de Policías Caídos, Andrea Félix López.

Luego de sostener una plática con Érick Herrera, secretario personal alcalde y personal del jurídico para darle seguimiento a un oficio que le turnaron para una reunión con el edil, Félix López dijo que se le orientó a checarlo con el secretario del Ayuntamiento, Othón Herrera y Cairo Yarahuán.

“Únicamente se ve que está evadiendo y no quiere sentarse con nosotras las viudas. Nosotros no queremos respuestas por escrito, simplemente que paguen. Las mujeres están desesperadas, que ya me están presionando que vayamos al Ayuntamiento”, relató.

Félix López explicó que se encuentra todavía cansada del plantón que realizaron en la planta baja de la Unidad Administrativa de Gobierno del Estado, y con la pandemia de covid-19 se expone con estas manifestaciones.

Insensibilidad

Solamente se tiene la respuesta de que las solicitudes ya presentadas tendrán una respuesta por escrito, y esto anticipa que mantiene la postura de no pagar y que las viudas vayan de nuevo a manifestarse en el Palacio Municipal.

Cada viuda de policía presentó por escrito la solicitud de homologación y no le han dado ninguna respuesta, y solamente se conoce en los hechos que Estrada Ferreiro ha ordenado que los familiares de los agentes sigan cobrando las pensiones de conformidad a un monto que él ha fijado, y que asciende a 8 a 9 mil pesos, es decir, 50 por ciento menos de lo que gana un policía municipal activo que es de 16 mil pesos.

En la ley publicada en el 2015 para las pensiones de los policías se establece una pensión de 100%, independientemente de la antigüedad y causa de muerte, que no se ocupa para pagar el monto completo a los familiares, solamente se aprobó el decreto 645 de la Ley de Seguridad Pública para la homologación.

Insistió que los familiares de los policías tienen el derecho a recibir un monto similar a un policía activo, pero “el alcalde se pasa la ley por el arco del triunfo”.

“Estrada Ferreiro es un hombre que no tiene sensibilidad y no atiende los problemas del pueblo y de la sociedad, para hacerlo entender que es una demanda justa de los familiares que buscan que se aplique la ley”, dijo.