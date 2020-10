Viudas de policías en Sinaloa amenazan con un plantón permanente por adeudos del Gobierno

Sinaloa.- Durante un plantón realizado ayer en Palacio de Gobierno de Sinaloa, Andrea Félix López reclamó en varias ocasiones: “Por qué las viudas y los huérfanos de los policías estatales tenemos que pagar por la mala administración del Gobierno”.

Esto porque se vieron obligadas a bloquear el acceso vehicular al sótano y las entradas del edificio ubicado en la ciudad de Culiacán para que el secretario de Administración y Finanzas se comprometiera otra vez a realizar el depósito de los pagos pendientes este viernes.

En varias ocasiones, algunos funcionarios enviados pidieron dialogar, pero ya no se necesitan diálogos ni promesas porque con eso no comen, y no les ha funcionado, lo que necesitan es que les paguen el incremento anual de las pensiones con su retroactivo, los seguros de vida y algunas pensiones pendientes, explicó la presidenta de la Asociación de Familias de Policías Caídos.

Félix López contó que el martes no durmieron esperando la notificación de los depósitos porque tienen muchas cosas que pagar, entre ellos las inscripciones escolares de sus hijos. Hay viudas que se enfermaron de COVID-19 y contrajeron grandes deudas por los tratamientos, pero llegó el 30, y no hubo nada de pago.

Esto provocó mucha molestia, al no entender por qué al Gobierno del Estado de Sinaloa le cuesta tanto cumplirle a las familias de quienes fueron sus trabajadores y dieron tanto, algunos hasta sus vidas, para resguardar a los sinaloenses.

Criticó que se estén tardando hasta cinco años para pagarles los seguros: “Están pagando esta prestación en abonos, como si se tratara de una casa, cuando fue una vida la que se perdió. También están tardando años para que algunas viudas tengan su pensión, por lo que tienen que dejar a sus hijos para irse a trabajar, y no es justo. Si este viernes no les llega el depósito, la próxima semana realizarán un plantón permanente en el Palacio de Gobierno”, advirtió Félix López.

Policías jubilados y pensionados de Sinaloa se manifestarán hoy

Los policías jubilados y pensionados también están molestos porque no les pagaron los adeudos pendientes el día 30, cuando había un compromiso por parte del gobernador que ese día quedaría, explicó uno de los inconformes.

Lo que ellos están solicitando es el incremento anual a la pensión, así como los 3 mil pesos mensuales de incremento salarial que les hizo a los policías activos, y es lo que manda la ley, explicó Francisco Adrián Bernal López. De acuerdo con el agente jubilado, les dijeron que este día tendrían el deposito, pero ya no lo creen porque en otras ocasiones les han dicho lo mismo, y no les cumplen.

En la actualidad, alrededor de 7 millones de pesos ha acumulado el Gobierno estatal en pagos pendientes con ellos. Por esta razón, este viernes —afirmó— estarán realizando un plantón en el Palacio de Gobierno de Sinaloa. A los sindicalizados ya les pagaron lo del incremento salarial, y cuestionó por qué a ellos no.