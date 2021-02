Viudas de policías exigen aumento de pensión a presidente municipal de Culiacán

Sinaloa.- Viudas de policías municipales acudieron hoy a la presidencia municipal del Ayuntamiento de Culiacán para exigir una reunión con el alcalde Jesús Estrada Ferreiro y así llegar a unos acuerdos por el aumento anual de pensión a las viudas de los policías del municipio así como otra deuda de retroactivo de pensiones.

Andrea Félix López presidenta de la Asociación de Viudas de Policías dijo que se busca una pensión homologada para las viudas e hijos de los policías caídos, pues no tienen un patrimonio seguro y carecen de todo ante las condiciones que las autoridades han orillado al no cumplir con las promesas.

Luego de una espera y dos reuniones anteriores las viudas fueron atendidas por el presidente municipal dónde se acordó que se les aumentaría el 4.03 por ciento del índice del precio al consumidor en el incremento anual de la pensión a viudas en el municipio.

Cabe recordar que las viudas de policías perciben una pensión de 8 mil 800 pesos mensuales, pese a que algunos policías tenían grado como comandantes y la pensión no fue acordé a lo que por méritos les correspondía.

La presidenta de la Asociación comentó que es lamentable la manera de trabajar y tomar decisiones por parte del alcalde, ya que no se apega a lo que indica la ley de seguridad pública y esta negando el derecho de atención a un huérfano de una viuda de policía.

"Al morir la viuda el huérfano queda desprotegido, la ley dice que tienen derecho a una pensión hasta los 25 años si aún sigue estudiando, pero para el alcalde no es un derecho y es una pena esa respuesta tajante del presidente municipal", expresó.

Por otra parte la líder de viudas de policías explicó que la muertes de policías por COVID-19 no es visto como un riesgo en el trabajo, lo cual se están viendo afectadas en una pensión, ya que si el policía no laboro 15 años de servicio no se le brindara una pensión, "el presidente municipal está viendo como muerte natural, la muerte de un policía por COVID-19", manifestó.

Esto debido a que una reciente reforma dice que si un policía tiene muerte natural no se le brindara una pensión a la viuda o en caso de si, será de acuerdo a porcentajes muy bajos, no como un riesgo de trabajo.