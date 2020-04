Viudas e hijos de policías viven una pesadilla esta cuarentena por falta de recursos

Pese a vivir con el terrible dolor de la muerte de su familiar, viudas e hijos de policías están viviendo una pesadilla en esta cuarentena porque no tienen recursos para sostenerse.

Pese a esto el gobierno estatal congeló los trámites de las pensiones y algunos ya están por salir sólo se requiere la firma del titular de finanzas, explico Andrea Félix presidenta de la Asociación de Policías caídos.

Por esta razón no entiende porque no los firman, nadie corre riesgo porque sólo estaría un funcionario y una viuda resolviendo este trámite.

El Ayuntamiento de Culiacán también paró el trámite de pensiones sin importar el bienestar de las familias.

Expuso no entender porque les hacen esto, Atención a Víctimas no las atiende, en el DIF no les dieron despensas porque les dijeron que se las darían a personas más vulnerables y el delegado federal de Programas federales en Sinaloa Jaime Montes Salas tampoco pudo conseguirles un apoyo con el argumento de que son para las personas de más escasos recursos.

La representante de las viudas aseguró que no se explica porque el gobierno estatal ni si quiera les adelanta el seguro de vida a las viudas para que puedan salir de esta terrible situación.

Algunas de ellas para salir adelante trabajaban en los tianguis y al cerrarlos se quedaron en el desamparo. Sienten que las han abandonado pese a que sus esposos dieron la vida por servir a la sociedad.