Viven a oscuras los vecinos de Los Lirios, Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- El servicio de alumbrado público del fraccionamiento Los Lirios, al norte de la ciudad, es deficiente y desde hace tres años no se les da mantenimiento a las lámparas, por lo que los vecinos viven a oscuras.

Una de las afectadas, María Ramírez, lamentó que por esta falla están temerosos, pues las calles están en total penumbra, sobre todo las más transitadas, razón por la que la inseguridad se ha incrementado en este sector.

Afectaciones

La vecina del lugar comentó que es mucha la inseguridad que se percibe al no contar con un buen servicio de alumbrado público, pues los grupos vandálicos aprovechan de la deficiencia para acechar a las personas en su trayecto y así lograr sus objetivos de asalto o demás.

Las calles que se ven mayormente afectadas es la Río Oder, Del Río y Río Tigris, ya que son de las más transitadas y donde menos lámparas en función se tiene.

“Es vivir con miedo porque no sabemos qué nos pueda pasar, no se puede confiar en nadie, y menos, porque al salir de tu casa no hay nada de iluminación en las calles, es mucha la exposición que tenemos las familias aquí”.

Además de la falla en el servicio de iluminación pública, los vecinos explicaron que es poco o casi nula la vigilancia de seguridad en el sector, pues es uno de los fraccionamiento metidos de la avenida Álvaro Obregón que se tienen en el olvido en cuestión de servicios seguros.

Inseguridad

María indicó que ya son varias las denuncias y peticiones que se han realizado ante las autoridades municipales para que les apoyen con el mantenimiento de luminarias, pero hasta el momento es un tema que ha sido arraigado, pues solo cuentan con tres lámparas funcionando, las cuales no abarcan ni una calle completa.

Ante la situación, los vecinos detallaron que no se puede salir tarde de sus casas, ya que con el cambio de horario, desde temprano ya lucen a oscuras todas las calles del lugar, lo que genera mayor peligro ante la inseguridad.