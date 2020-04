Voceador de EL DEBATE recibe ayuda ante pandemia por Covid-19

Culiacán.- Jesús Antonio Flores González un adulto de 66 años y voceador del periódico El Debate se encuentra con miedo ante la pandemia del coronavirus, pero señala que ha tenido la necesidad de salir a las calles de la ciudad capital para conseguir el sustento diario de la familia.

El vendedor de periódico comentó que desde que surgió la pandemia del virus las ventas empezaron a presentar una baja lo cual entró en preocupación y solicitó el apoyo a la ciudadanía a través de un cartel en su punto de venta en el cual pedía apoyo de alimentos.

El adulto mayor mencionó que nunca había enfrentado tan difícil situación ya que por falta de trabajo nunca ha pasado pero ahora por la crisis económica ante el Covid19 las cosas han sido difíciles y muy diferentes.

La vida para el señor Jesús antes de la llegada del coronavirus era una vida totalmente normal y diferente pues comenta que lo que le ha dejado su trabajo y el apoyo de sus mismos clientes es lo que lo ha sacado adelante.

Ahorita si estamos viviendo con miedo, pero le doy muchas gracias a Dios que la gente me ha apoyado mucho, estoy muy agradecido por todo este apoyo

expresó el adulto.

Jesús Antonio explicó que desconoce quién lo subió a las redes sociales ya que después de hacer el llamado a la ciudadanía que lo apoyara hubo personas que lo subieron en una red social la cual le ayudó a recibir mayores oportunidades las cuales ya ha recibido distintos productos para higiene personal, alimentación así como también personas que prefieren brindarle el apoyo con dinero para cualquier circunstancia que se ofrezca durante la cuarentena.

"Yo estaba inocente de que andaba en redes pero eran muchas las despensas que me estaban llegando, hasta que una señora me comentó que estaba en redes sociales y fue cuando me di cuenta y me lleno de agradecimiento al ver que hay personas que se preocupan y se solidarizan".

Así mismo Jesús detalló que el siempre ha tratado de ganarse la vida honradamente pues dijo haber sido albañil pero por su edad y padecimientos de dolencias en los huesos y caderas ya no le permite ejercer como antes esa labor, es por ello que ahorita enfrenta las necesidades de conseguir el alimento de su hogar.

Durante la visita que se le dio al señor Jesús en su punto de venta se pudo observar como familias y distintas personas acudían a realizar entregas de víveres y distintos productos de alimentación.

Por último Jesús Antonio detalló que gracias al apoyo que le han dado las personas lograra resguardarse desde hoy en casa para evitar contagios de Covid19, añadió que si es posible acudira a sectores vulnerables como también con sus otros compañeros de trabajo para repartir despensas de las misas que le han dado y le sobran.