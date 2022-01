Voluntariamente restaurantes regularán aforos por repunte de Covid-19 en Culiacán, Sinaloa

"No tenemos un tema determinado en el aforo, lo que si aceptamos es revisar la sana distancia y hacer un ajuste de manera voluntaria en nuestras empresas, ese circular ya fue dado al interior nuestro, ya mande yo una información en donde se solicitaba de manera congruente que se ajustaran los espacios sin aún así haber determinado un aforo", reiteró.

Culiacán, Sinaloa.- A pesar de que no hay una solicitud oficial de las autoridades de salud de disminuir la afluencia de atención en comedor en restaurantes de Sinaloa , se solicitó a los restauranteros reducir el aforo máximo por el aumento de contagios de covid-19, dio a conocer José Miguel Taniyama Ceballos presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) en Culiacán.

Egresé de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO), con área de acentuación en medios masivos de comunicación. Actualmente tengo seis años de experiencia en medios de comunicación informativos, portales web, desarrollo de contenidos para redes sociales, radio, televisión en vivo, y diarios impresos locales y estatales. Ingresé como reportera de Locales en el año 2015 al diario impreso Vivavoz, en el municipio de Culiacán, posteriormente escribí diferentes contenidos noticiosos y de investigación para el semanario estatal NN Noticias Sinaloa, por un periodo de tres años, seguido de mi ingreso al noticiero de televisión en vivo De Vivavoz, a la par de colaborar con notas informativas para la edición en radio de la misma empresa, mismo que es transmitido diariamente. Asimismo, he realizado manejo de las páginas web de cada uno de los medios en los que me he desempeñado, y actualmente soy reportera de la sección Locales de periódico EL DEBATE DE CULIACÁN, donde ingresé durante el 2019.