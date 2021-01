¿Y el Covid-19? Decenas de abuelitos se reúnen para bailar en Culiacán, Sinaloa (VIDEO)

Culiacán.- Desde la detección del primer caso positivo a Covid-19 en México, el pasado febrero de 2020, la ciudadanía ha pasado por etapas diversas, al principio gran porcentaje de la población se resistía a seguir las recomendaciones de la Secretaría de Salud (SSa), después aumentó considerablemente la cifra de quienes se mostraban preocupados por el virus, pero en pleno 2021 Culiacán, Sinaloa, fue la muestra de que ya no existe tanto interés en el tema.

Un video captado por las cámaras de Debate, muestra una reunión llevada a cabo en la Plazuela Obregón, ubicada al costado de un sitio incónico de la capital sinaloense, La Catedral, donde decenas personas de la tercera edad, bailaron, cantaron y se sintieron jóvenes de nuevo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: (Roban 4 dosis de vacuna Covid-19 en Cuernavaca)

Esto toma gran relevancia al considerar que ese grupo demográfico es el que mayor riesgo tiene de perder la vida tras un contagio con la enfermedad infecciosa provocada por el virus Sars Cov 2, algo que no les importó.

En el video de Debate se ve a los abuelitos bailar tanto en soledad, como abrazados en pareja, todos en una área no más grande a 5 por 5 metros, pequeña considerando el número de personas aglomeradas.

Es cierto que ese tipo de bailes son una tradición en las diversas plazuelas de Culiacán, Sinaloa, sin embargo la misma SSa reitera todos los días en los diversos espacios que tienen, y mediante sus diversos voceros, que se deben evitar los eventos sociales.

Todo lo anterior mencionado deja en evidencia la constante disminución en el interés que las personas tienen sobre la crisis sanitaria que enfrenta Sinaloa, México y el mundo entero, lo cual solo aumenta ocasiona que la situación en la entidad no se detenga.

Cabe recordar que el Subsecretario de Promoción y prevención a la Salud, Hugo López.Gatell Ramírez informó en la conferencia diaria de salud, realizada en Palacio Nacional, que el 22 % de las personas mayores de 22 años no quieren inyectarse el antídoto contra el Covid-19.

Leer más: (22 % de los adultos mayores no quieren la vacuna Covid-19: López-Gatell)

Esto sale a relucir tras ver las imágenes, pues aunque no decimos que esas personas no quieren la vacuna, sí se pude asegurar que no tienen tanto interés por enfermarse o no, algo que podría ser letal.

En las últimas 24 horas, Culiacán registró un total de 65 nuevos positivos a la enfermedad, que son parte de los 851 pacientes con el virus activos en el cuerpo. En cuanto a los fallecidos, se encuentran actualmente en 4,422 personas desde que se detectó el primer caso.