Y ellas, ¿por qué no? mujeres para la presidencia estatal del PRI Sinaloa

Sinaloa.- El priismo en Sinaloa se enriquece con mujeres en diversos municipios que han trabajado por el partido y el desarrollo de sus comunidades.

Después de que algunos personajes levantaran la mano para dirigir al partido, Debate realizó entrevistas con mujeres que también cuentan con posibilidades e interés para dirigir la agrupación política, en un contexto donde el panorama político sinaloense cambió en la pasada elección; Morena obtuvo la mayoría en el Congreso local, las diputaciones federales, la mayoría de las alcaldías y la gubernatura. No será tarea fácil para el priismo que busca reconstruirse.

Aún se espera el cronograma del Comité Ejecutivo Nacional del PRI para elegir al presidente interino en Sinaloa.

“Por un partido más fortalecido y con oportunidades para todas y todos”: Nubia Ramos Carbajal, Expresidenta municipal de El Fuerte

“Como priista y como ciudadana, aspiro a tener un partido más fortalecido después de la situación por la que estamos atravesando; y como ciudadana aspiro a que tengamos un país con oportunidades para todas y todos”, aseguró Nubia Ramos, una de las mujeres que se mencionan para dirigir al Partido Revolucionario Institucional (PRI) a partir del próximo año.

Dijo que no podría decir si aspira a la dirigencia estatal porque no ha salido convocatoria, pero llegado el momento tendría que analizarlo, dependiendo de la coyuntura y las condiciones para las mujeres.

Respecto a qué atribuye que siempre que renuevan la dirigencia del PRI en Sinaloa predominan los hombres, indicó que el PRI siempre ha sido la punta de lanza en las reformas y en la lucha de espacios para las mujeres, pero cree que esta es una gran oportunidad de demostrarlo con hechos y que la mitad de los CDE del PRI en todo el país sean para mujeres.

En cuanto a las características que debe reunir la persona que tome las riendas del partido, añadió que en este momento el PRI en Sinaloa necesita unidad, lealtad, agradecimiento y buena memoria para recordar lo que se tiene que corregir y mejorar en su vida interna y en su papel de oposición responsable.

“Por supuesto que pienso que un factor de cambio y de adhesión tener una dirigente estatal mujer. Confío en que las decisiones no se centralicen y que la línea no venga desde el CEN solamente, sino que sea producto de un consenso con la militancia priista de Sinaloa y sus bases. Yo me sumo a las acciones que tengan que ver con un priismo fortalecido y que desde ahorita se vaya preparando para enfrentar un 2024 en igualdad de condiciones para participar electoralmente”.

Respecto a la actual dirigente, Cinthia Valenzuela, expresó que ella merece todo su respeto como mujer, primeramente, y porque le ha tocado dar la cara y ser la cabeza en un momento histórico para el PRI en Sinaloa. “No es tarea fácil nuestro partido en este momento y somos muchos a los que sí nos duele y sí queremos a nuestro partido, principalmente porque somos agradecidos”.

El Perfil

Nombre: Nubia Ramos Carbajal.

Lugar de nacimiento: El Fuerte.

Profesión: Derecho.

Trayectoria: Dos veces presidenta municipal de El Fuerte. Diputada de la LXI Legis-latura, consejera política municipal; asociación de Pueblos Mágicos.

“Pido suelo parejo, como debe ser, para todos y todas en el partido”: Nora Arellano Chávez, Exfuncionaria, exregidora, exsíndica de Ahome

“Sí me gustaría ser la dirigente estatal de mi partido, igual que todo militante real, porque estoy convencida de los postulados del Partido Revolucionario Institucional”, expresó Nora Arellano, Una de las personas que tiene el perfil para dirigir el partido..

A unos meses de que se renueve la dirigencia, la exregidora, exsíndica y columnista política dice que la convocatoria marcará la ruta. “La posibilidad en mi caso, modesta militante, depende que el partido quiera atender a la base militante más que a intereses alejados del ideario del partido”.

Respecto a qué atribuye que siempre que renuevan la dirigencia del PRI en Sinaloa predominan los hombres, explicó que se debe a la cultura política, porque los hombres han estado mucho más tiempo ocupando el espacio público, en la toma de decisiones y marcando pautas. Sin embargo, agregó, “hemos avanzado, el partido ha tenido mujeres presidentas de gran valía. La militancia en hombres o mujeres debe prevalecer. Honrar las ideas del partido y su relación con la sociedad.

El PRI ha abanderado las luchas de las mujeres por la paridad más que ningún otro partido. Sin embargo, en el día a día, algunas personas, hombres y mujeres, aclaro, a veces impiden —por resabios culturales—, la participación de las mujeres.

Aún hay mucho por hacer en el tema. En el perfil que debe reunir la líder que tome las riendas del partido, dio una larga lista: debe ser priista; tener valor de ser militante y líder, no ser subordinado sino aliado cuando acuerde con liderazgos, sectores, organizaciones, militancia; tener voz y opinión propia; defender los postulados del partido; luchar por la democracia al interior; actuar como real opositor a quien detenta el poder cuando no se esté de acuerdo en el proceder; debe estar en cercanía con la base militante y usar un lenguaje incluyente, respetuoso, conciliador; tener una actitud de orgullo y ser humilde para reconocer y corregir errores; alentar la participación política; defender al partido; mostrarlo como un aliado de la sociedad.

Luego mandó un mensaje a sus compañeros de partido: que quieran al PRI, que no es fácil hacerlo en la adversidad, pero es cuando más se requiere lealtad a nuestros principios. Que no flaqueen, que defiendan desde su lugar al tricolor.

El Perfil

Nombre: Nora Arellano.

Lugar de nacimiento: Topolobampo.

Profesión: Derecho y gobierno.

Mensaje: No participemos en la consulta sobre revocación, que es una acción de propaganda que nadie pidió. Si no lo digo, no sería yo.

“Me gustaría que una mujer tome las riendas del partido”: María Eugenia Medina, Titular de Unidad para Erradicar la Violencia

“Sería un gran honor poder dirigir los destinos sinaloenses del priismo, sin duda. Al igual que yo, hay otras con muchísima calidad y trayectoria, y creo que hoy en día es el momento de las mujeres y es importante que se tomen en cuenta”, expresó María Eugenia Medina Miyazaki, titular de la Unidad para Erradicar la Violencia Política de Género, del CEN del PRI.

La exdiputada local mencionó que Cinthia Valenzuela ha realizado de manera responsable su labor, además que busca mantener la unidad en el partido. La dirigencia sería temporal, hasta el mes de diciembre.

Maru Medina, como la conocen en el PRI, destacó que han existido más presidentas de partido, por mencionar algunas Martha Tamayo, Rosa Elena Millán, Cinthia Valenzuela, entre otras.

“Al final, las decisiones las siguen tomando los hombres, esa es una realidad que hay que decirla. Hay muchas mujeres que estamos en esta causa por la equidad, aunque no estamos en pañales porque ya hemos avanzado en derechos políticos, pero en la realidad, mientras siga existiendo violencia política en razón de género, estas cosas van a seguir pasando”, dijo María Eugenia Medina.

Medina Miyazaki aseveró que su partido no es machista, este ha sido de los que más ha impulsado una conciencia de género. Recordó que la primera gobernadora y senadoras las tuvo el PRI.

En caso de ser elegida, Maru Medina considera indispensable tener una visión, pero lo más importante es lograr la unidad y enfocar todas las energías en el siguiente proceso. Antes tiene que llegar una diligencia sólida, legitimada y, sobre todo, que genere esa concordancia en el interior para poder ser contrapeso en el exterior.

“El PRI en Sinaloa y en México estamos fuertes, se está trabajando en la unidad y se está trabajando mucho en la ideología del partido, fortalecer nuestra identidad, y claro que seremos competitivos en el 2024. Hay grandes cuadros que son muy valiosos”, concluyó.

El Perfil

Nombre: María Eugenia Medina Miyazaki.

Fecha de nacimiento: 18 de noviembre 1985.

Lugar: Mazatlán, Sinaloa.

Profesión: Economista.

Trayectoria: Diputada por el Distrito 19, regidora de Elota y dirigente juvenil del PRI.

“Siempre que el partido me necesite, voy a estar lista”: Paola Gárate Valenzuela, Exdiputada local y federal

De cara al proceso de renovación que requiere el PRI en Sinaloa, la exdiputada Paola Gárate Valenzuela afirma que siempre que el partido la necesite, siempre que sea un espacio donde pueda aportar, ella estará lista, pues es un privilegio.

La excandidata en la elección de 2021 admite que se vive un momento complejo, pero ella siempre está lista, aún y con la sacudida que jamás imaginó vivir y que la obligó a poner dentro del escenario situaciones que no veía, experiencia que, lejos de ahuyentarla, le generó lo contrario: “Yo prefiero morir de pie, que toda una vida arrodillada”.

En entrevista para Debate, Paola afirma que la única ventaja de la derrota sufrida en la última elección, es ser una oposición responsable, real, en la que se pueda señalar lo que no se está haciendo bien por parte de “estos gobiernos de cuarta”, por lo que insiste que siempre estará lista para trabajar dentro del PRI en cualquier espacio.

Al insistirle si tiene aspiraciones para dirigir al Revolucionario Institucional, pensando en la convocatoria que habrán de emitir en noviembre próximo, Paola refiere que su aspiración es que dentro del partido puedan lograr unidad, reencontrar el rumbo y generar estrategias para aprender de lo sucedido el 6 de junio, “porque es un secreto a voces la intervención de otras fuerzas (…) pero también reconocer qué dejamos de hacer, reconocer en qué fallamos, qué nos ha faltado para aglutinar esa confianza ciudadana”.

Admite que ese predominio de hombres a la hora de la renovación del partido es un reflejo de la resistencia que prevalece a pesar de los esfuerzos legislativos, un aspecto cultural, resistencias a que las posiciones de poder sean ocupadas por mujeres, pero no una condición privativa del PRI ni de los partidos políticos, sino algo que se vive en todos lados, incluso en el sector privado.

Y aunque niega que el PRI sea un partido machista, reconoce que tampoco lo han librado del todo.

El Perfil

Nombre: Paola Gárate.

Fecha de nacimiento: 10 de febrero de 1986.

Lugar: Culiacán.

Profesión: Abogada con doctorado en Administración Pública.

Trayectoria: Ha sido regidora en Culiacán, diputada local y federal por el PRI.

“Tenemos que ser un partido del siglo XXI, fuerte y propositivo”: Ivette Valenzuela, Regidora del PRI en Navolato

“Hasta ahorita, con la presencia del delegado nacional del Partido Revolucionario Institucional, el Ompri convocó a una reunión donde estuvimos presentes algunas mujeres más representativas de nuestro partido. Uno de los temas que se abordó es la posibilidad de que sea una mujer quien dirija los destinos de nuestro partido en Sinaloa. Pero no puedo atreverme a decir que tiene más posibilidad un hombre, porque incluso no se ha definido el tipo de proceso que se llevará a cabo, ni cómo se seleccionará al presidente”, manifestó Ivette Valenzuela Ramírez, una de las mujeres que se menciona para dirigir al PRI en Sinaloa.

Explicó que, de ser Cinthia Valenzuela quien culmine como presidenta del PRI estatal, en este proceso podría entrar una mujer; por el contrario, sería un hombre quien continúe hasta diciembre como presidente interino, y Cinthia como secretaria general, fungiendo como cuando Jesús Valdés estaba al frente del Revolucionario Institucional.

Aseguró que es muy aventurado decir que ella levanta la mano para dirigir el PRI en Sinaloa, que se necesitan esperar a los tiempos, y que para cualquier priista sería un proyecto político muy interesante.

“No me atrevería a decir nada hasta no ver definido qué es lo que va a suceder. Se tiene que ir paso a paso”. Opinó que deben ser un partido fuerte, propositivo, un partido que se refunde desde las bases para que puedan ser un partido del siglo XXI que la ciudadanía exige.

Consideró que a Cinthia Valenzuela le tocó tomar las riendas del partido en un momento difícil, ya que después de los resultados de la elección del 2021 y con la salida de Jesús Valdés, los priistas no tenían el mejor de los ánimos.

“Creo que ha salido avante ante la adversidad y creo que, más que criticarla, debemos ver cómo abonamos como priistas al partido. Quienes pertenecemos a este instituto debemos apoyarla, porque sola no va a poder ni ella ni quien llegue al frente del PRI”.

El Perfil

Nombre: Ivette Celeste Valenzuela Ramírez.

Fecha de nacimiento: 13 de abril de 1980.

Lugar: Cd. Guzmán, Jalisco.

Profesión: Funcionaria.

Trayectoria: Estudió la licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales.

“Hay grandes cuadros para ser presidente del PRI en Sinaloa”: Paloma Sánchez Ramos, Diputada federal

La diputada federal Paloma Sánchez rechazó su interés en buscar la presidencia interina del PRI en Sinaloa y aseguró que existen valiosos cuadros políticos que pueden realizar un buen papel.

Dijo que está muy ocupada en las actividades como secretaria de Comunicación Institucional del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), y también es presidenta de Movimiento PRI Mx.

Reconoció que si ella asumirá la responsabilidad de la presidencia estatal del PRI, lo haría muy bien, pero, en su opinión, su desempeño sería muy breve y no es correcto de un “’hola’, y ya llegues. Esto es de 24 horas”.

Se sorprendió que algunos liderazgos priistas se nieguen a participar en el proceso de selección del presidente interino y dijo que ahora todos quieren su permanencia al frente del Comité Directivo Estatal del PRI por cuatro años.

“La verdad, creo que hay grandes cuadros en Sinaloa, para que llegue una persona como yo, que tengo grandes responsabilidades a nivel nacional y decirles hola ya llegué. Insisto, no creo que sea lo más correcto. Hay que tener respeto”.

Se pronunció por un nuevo presidente estatal priista, con quien va a construir y acordar con él, como lo hace con el resto de los presidentes estatales del PRI de todo el país.

“El interino tiene que ser un hombre, no porque sea un partido machista, sino porque la secretaria general es mujer y tiene que ir hombre-mujer. Sí existen mujeres para luego ser la presidenta del PRI, y existen muchos nombres”, agregó.

Reconoció la excelente relación de la exdiputada federal Érika Sánchez con la dirigencia nacional de este partido político y se le quiere bien, puntualizó. Se pronunció a que se hagan los movimientos y se nombre al presidente interino, que hasta ella ya quiere que se realice este proceso, pero había escuchado el interés del exsenador Aarón Irízar López, pero dijo que no y ahora solamente falta esperar que el delegado Enrique Benítez concluya sus encuentros.

El Perfil

Nombre: Paloma Sánchez Ramos.

Fecha de nacimiento: 27 de diciembre de 1985.

Lugar: Mazatlán.

Profesión: Licenciada en Administración de Empresas.

Trayectoria:

Presidenta de Movimiento MX PRI y de comunicación del PRI.