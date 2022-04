Ya no hay alianza con el PAS, sólo fue electoral: Rocha Moya

Sinaloa.- Tras la visita a Sinaloa de Emilio Ulloa, Consejero Nacional de Morena y su reunión con integrantes del Partido Sinaloense, entre ellos Héctor Melesio Cuen Ojeda, el gobernador Rubén Rocha Moya detalló que Ulloa no se comunicó con él que es el gobernador y vino apoyar una alianza con el PAS la cual no existe en la actualidad.

“Vino él a apoyar a una queja de trato del Partido Sinaloense, primero debió darse cuenta que las alianzas son transitorias, allí está el documento, allí lo tengo, la firma de convenio de alianza, ese documento dice que esa alianza es electoral, simplemente que ocurre después de las alianzas electorales, cuando resultan diputados, legisladores, se construye una alianza legislativa, hace poco había una alianza legislativa y también ya se empezó a dibujar, pero fuimos aliados electorales hoy, como no hay un convenio no somos aliados en el gobierno, los secretarios que están en el gobierno son mis subordinados, no son aliados, son servidores públicos, detalló.

De acuerdo al mandatario estatal Ulloa no habría tenido que venir a Sinaloa a defender una alianza que no existe. El evento realizado en Mazatlán fue al estilo de los priistas que cuando miraban una amenaza para una candidatura hacían diversas acciones, detalló.

