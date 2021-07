"Ya no haya uno que comer"; pega a consumidores el repunte de la tortilla en Sinaloa

Sinaloa.- Al estarse reflejando de manera pulatina en las tortillerías de Culiacán el incremento de dos pesos en el kilogramo de tortillas, los consumidores manifiestan su inconformidad al recibir menos producto.

De acuerdo a un sondeo realizado en los comercios de venta de tortillas que se encuentran en el primer cuadro de la ciudad, los consumidores lamentan el golpe que está generando que sea un costo de 22 pesos el que sobresale en las tortillerías a casi una semana del repunte en los precios.

Lilia López, quien realizaba una compra, especificó que es un promedio de un kilogramo de tortillas que compra diariamente, a excepción de los días viernes que incrementa esa cifra por la visita de sus hijos, gasto que mantendrán por no contar con dinero suficiente para costear los incrementos que se están dando en otros productos de la canasta básica, pero a partir de este mes tendrán que moderar el consumo de tortillas pues se le está dando menos producto.

"Nosotros nos comemos más de un kilo casi diario, son entonces más de 7 kilos mínimamente, con esta pandemia y con estos incrementos está dura la vida porque está subiendo todo", expuso la vecina del primer cuadro de la ciudad mientras contaba monedas para comprar las tortillas para el desayuno de su familia.

De acuerdo a Irene Leal, vecina de la colonia Loma Linda que realizaba compras de alimentos en el centro de Culiacán, en su familia se consumen 30 pesos de tortillas diariamente, por lo que se tendrá que ajustar en los gastos de la comida para poder lograr que le alcance el dinero para alimentarse, esto con la compra de productos de menor calidad, por lo que solicitó que se regulen los incrementos que están golpeando cada semana.

"Ya anda uno buscando las cosas un poco más baratas, todo subió y la gente ya no sabe ni que comer, tenemos que comer más mal, yo compraba 30 pesos diarios pero ahora va a ser el mismo dinero y menos tortillas y no me va a alcanzar", reclamó la consumidora de una tortillería.

De acuerdo a las tortillerías, la venta en cuanto a las cifras se mantiene, sin embargo, el producto entregado es menos, esto pues los consumidores siguen comprando el mismo dinero al darse cuenta que los precios han cambiado.

Además expusieron que la queja es constante, pero terminan aceptando los cambios en los costos y realizan su compra y se retiran sin protestar, por lo que las ventas no cuentan con afectación hasta el momento.

