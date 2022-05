Yajaira, adolescente con sospecha de hepatitis infantil aguda en Sinaloa se encuentra grave

Culiacán, Sinaloa.- El 4 de abril le dieron 3 veces ataques epilépticos y me la encamaron por tres días, le dieron medicamento, pero empeoró presentando alergias, su piel se puso roja y de ahí no se le quitó y tuvimos que traerla al hospital nuevamente, supuestamente esto se debía a una infección en la orina y que por eso le habían causado los ataques epilépticos, el 28 de abril regresamos, pero ahora por las alergias, también tenía temperatura y mucho frio, pero me dijeron que era normal, me dieron medicamento, nos regresamos a casa y empeoró, expresó Alma Verónica con la voz entre cortada, su rostro desencajado y lágrimas sobre su mejilla, madre de Yajaira Nereida, la joven internada por sospecha de hepatitis aguda grave.

El 14 de mayo del presente año, Yajaira Nereida de 15 años ingresó al Hospital Pediátrico de Sinaloa por presentar el diagnóstico de Falla Hepática, Choque Séptico y con sospecha de Hepatitis aguda, grave, siendo el primer caso en la capital sinaloense.

El estado de salud de la menor se complicó dos días después de ser internada y se encuentra en el área de terapia intensiva, ya que fue intubada y su estado de salud es muy grave.

Inicialmente ingresó al Hospital General de Culiacán en 2 ocasiones por ataques epilépticos y por reacciones de alergias, pero al estar en casa tomando su tratamiento su salud no mejoró.

Hospital Pediátrico de Sinaloa donde se encuentra Yajaira | Foto: Antonio Hernández/ Debate

Alma Verónica, explicó que en agosto del año pasado tuvo ataques epilépticos y después de 8 meses en abril tuvo 3 ataques seguidos, pero al llevarla al doctor le indicaron que era por una infección en la orina por lo que fue dada de alta, después de 10 días su cuerpo se llenó manchas rojas y comenzó a hincharse y en el hospital le recetaron medicamento para las alergias y al regresar a casa no tuvo mejoría.

La familia proveniente de Mojolo Viejo en la comunidad de Tepuche, notó que los ojos de Yajaira se pusieron de color amarillo y al considerar que no era normal de nueva cuenta decidieron viajar a Culiacán para que en el hospital recibiera atención y fue el sábado 14 de mayo cuando referida del Hospital General de Culiacán por presentar falla hepática ingresó al Hospital Pediátrico.

Alma junto a su esposo que se dedica a los trabajos en el campo compartió que Yajaira desde pequeña fue una niña sana que rara vez se enfermaba y que incluso tiene sus vacunas aplicadas, pero la única que no tiene es contra el Covid- 19.

Las recetas y estudios que requiere Yajaira son costosas, y a pesar que el secretario de Salud, Cuitláhuac González aseguró que se les apoyaría con medicamentos, la familia ha tenido que comprar cada uno de los medicamentos que le solicitan y por ello piden el apoyo de la ciudadanía, pues diariamente tienen que comprar medicamentos con un costo arriba de mil pesos, así como realizarle estudios para cualquier información se pueden comunicar al número telefónico 66-73-90-50-07.