Yo no ando en campaña electoral: Jesús Estrada Ferreiro

Culiacán.- Sin intenciones de llevar la candidatura a ningún puesto en las elecciones de 2021 se manifestó el actual presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro.

El edil señaló que mientras no se le invite o se le sugiera que pueda entrar en las campañas electorales, él seguirá en su puesto al frente del Ayuntamiento del municipio.

Expresó que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador le brindó la confianza para tomar el cargo como presidente municipal, y que no está en intenciones de defraudar a nadie.

“Yo voy a esperar a que me digan si puedo o no puedo participar, y lo que me digan eso voy a hacer; mi compromiso con el presidente fue de trabajar por un proyecto de nación, no por un puesto o una candidatura”, dijo.

Mientras tanto, aseguró que seguirá concentrado en su trabajo como alcalde y no insinuará que tiene intenciones de perseguir la gubernatura o la reelección.