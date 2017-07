“Yo no maté a mi mamá ni a mi hermano porque los amo"

Culiacán, Sinaloa.- Por considerar que había “indicios razonables”, el juez de la causa determinó dictar auto de vinculación de proceso contra Carlos Alberto como único probable responsable de haber matado a su madre, Flor, de 38 años, y su hermano de 12 años, hechos sucedidos el 24 de junio en el fraccionamiento Santa Rocío.

Luego de desahogarse la denominada audiencia de continuidad durante cinco horas con 29 minutos de un juicio oral, y valorar los datos de pruebas y alegatos, el juez Juan Luis Quiñónez Beltrán determinó dictar como medida cautelar la prisión preventiva contra el joven de 24 años por los delitos de feminicidio con grado de parentesco y homicidio con grado de parentesco.

LOS HECHOS SEGÚN MP

Durante la narrativa de los hechos de la representación social (Ministerio Público) obtenida de declaraciones de varias personas, se decretó que el día 23 de junio por la noche Carlos Alberto avisó a su madre —hoy fallecida— que iría con dos amigas a una fiesta que sería en una bodega de su trabajo, negocio dedicado a la renta de andamios para la construcción.

De acuerdo con la confesiones del mismo probable delincuente y de las amigas, se trasladaron a bordo de un Uber al lugar donde tomarían alcohol, y después compraron botana.

De las lectura de la confesión que se había obtenida del joven se mencionó que, ya estando en el convivio, Carlos Alberto dijo a sus amigas haber recibido una llamada telefónica de su novia, aproximadamente entre la 01:00 y 01:30 horas, por lo que se tenía que ausentar.

Supuestamente tomó indebidamente una camioneta de redilas Dodge Ram Hemi, color blanca, modelo 2016, para ir con su novia, quien le había pedido que comprara leche para un bebé.

De lo declarado por una de las amigas, fue como a las 3:00 horas que al no verlo regresar le marcó al teléfono de Carlos Alberto para decirle si le faltaba mucho, porque ella ya se iba. Esta supuestamente declaró que esa vez lo notó con voz agitada y él le dijo que andaba a “un mandado” y que ya iba.

El día del crimen sus vecinos no podían creer lo que pasaba. Foto: EL DEBATE

Según lo dicho por trabajadores y encargados del negocio de andamios, nunca prestaron esta bodega para hacer fiestas, como lo había presumido el joven.

Ya avanzada la lectura de las declaraciones, una amiga reconoció que cuando él regresó por ella no le observó el reloj negro con franjas rojas de la marca Gucci que traía consigo antes de irse.

Después de que sus amigas se retiraron, Juan Carlos declaró que se quedó limpiando la bodega, y cuando llegó a su casa, después de las 07:00 horas, y recordar que no tenía las llaves de su casa, tocó a su casa y nadie le abrió. Después de algunos minutos, según le dijeron unos vecinos que en la madrugada habían escuchado algunos gritos en la casa.

Junto con un vecino, de las declaraciones, el hijo de la señora Flor dijo que se había brincado por la barda trasera contigua a otra casa, y fue ahí donde descubrió a su madre asesinada en el pasillo de la cocina y a su hermano que estaba bocarriba en la cama del cuarto.

Dentro de una audiencia pública que lucía llena, se leyó la declaración de una de las amigas de Juan Carlos, quien habría revelado que esa mañana del 24 de junio él le marcó para darle la trágica noticia del doble asesinato, pidiéndole que si declaraba ante el MP dijera que toda la noche él había estando con ella, ya que en realidad si se había ausentado de la bodega era porque llevó a un amigo a comprar ‘perico’ (droga), pero que eso no lo podían decir.

La joven declaró estar sorprendida por lo que Carlos Alberto le solicitaba que hiciera y le dijo que no declarar mentiras para no meterse en problemas.

De acuerdo con datos de prueba que ofreció en la audiencia, la novia de Juan Carlos declaró ante el Ministerio Público que ella no había visto a su novio esa noche, y que incluso no lo veía desde el 17 de junio pasado, contradiciendo lo que él había dicho a sus amigas.

La defensa de las víctimas, representada por la Fiscalía, destacó que de los exámenes que se le practicaron al indiciado presentó lesiones tipo excoriaciones con costra que tenían menos de 24 horas de sufridas, lo que suponía la posibilidad de un forcejeo con su madre al momento del atentado.

Así luce la cada donde fue el crimen. Foto: EL DEBATE

INDICIOS

De las pruebas, el MP aseveró que se examinó la camioneta blanca Hemi, donde encontraron manchas rojas, que tras análisis de medicina genética determinó que la que estaba en la parte interior de la manija del conductor era sangre que coincidía con el perfil genético de la madre asesinada. También se aseveró que abajo de uno de los brazos de la señora Flor se localizó el reloj Gucci que pertenecía a Carlos, además de tener algunos golpes en la carátula.

Se reveló que detrás de la puerta de la cocina se localizó una leyenda escrita a lápiz que decía “falta uno” y que después de un estudio de grafoscopía se acreditó que pertenecía a la escritura del sospechoso.

La representación social reveló que se obtuvieron imágenes de una cámara instalada a las afueras de la Secretaría de Seguridad municipal y de negocios ubicados en el bulevar Aeropuerto. Según lo aportado en la carpeta, a las 3:06 horas se captó una camioneta con las mismas características que la de Juan Carlos tomó de su trabajo cruzando de oriente a poniente.

SUPUESTAS VIOLACIONES

Durante varias ocasiones, la defensa apeló los señalamientos del Ministerio Público. El equipo de abogados, compuesto por cinco litigantes, alegó que la Fiscalía violentó la presunción de inocencia cuando el fiscal, Juan José Ríos, lo mencionó en una rueda de prensa como responsable de los hechos. Además, exhibió que la Fiscalía nunca probó en un “grado mínimo” que el joven de 24 años de edad hubiera estado en el lugar cuando fueron los hechos y nunca agotó otras líneas de investigación que pudieron ser exploradas.

Acusó al Ministerio Público de no haber asegurado la camioneta en donde se hallaron las “manchas rojas”, rompiendo con el principio de contradicción que rige el sistema de justicia penal. Pruebas que no dio por admitidas el juez por no considerarlas pertinentes.

Aquí, en la sala de la zona centro, fue la audiencia de Carlos Alberto. (Recuadro: el lugar donde fue el doble homicidio). Foto: EL DEBATE

RÉPLICA

“Yo no maté a mi mamá ni a mi hermano porque los amo”, dijo Juan Carlos al pedirle el uso de la voz al juez que llevaba la causa penal en su contra.

A las 17:42 horas, minutos antes de que el juzgador diera su resolutivo, el joven de 24 años de edad pidió la palabra, y esta le fue concedida.

“Yo soy culpable... pero de no haberlos cuidado esa noche. De eso soy culpable. Yo los amo”, mencionó con palabras serenas el señalado por el MP como único probable responsable. En un breve mensaje y con voz pausada, afirmó que sería “injusto” que se le culpara por un hecho que no cometió.

DATOS

Serenidad: Juan Carlos permaneció durante cinco horas 30 minutos de la audiencia muy sereno, sin hacer sobresaltos de las acusaciones que el MP vertía, incluso durante la resolución del juez.

Presumido: La defensa del señalado aseguró que el fiscal del estado, Juan José Ríos Estavillo, violentó el derecho de presunción de inocencia al haber ofrecido una conferencia y ‘presentarlo’ como el responsable.

Crueldad: El Ministerio Público acreditó que las dos víctimas murieron a consecuencia de un shock hipovolémico ocasionado por varias heridas con arma punzocortante principalmente en el cuello.