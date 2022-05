“Yo no me voy a la calle; tengo un reducto muy importante”: Cuén Ojeda

Sinaloa.- Luce tranquilo, enfundado en una colorida camisa a cuadros y una mezclilla oscura, con zapatos tipo bostonianos que utiliza como chanclas. Es Héctor Melesio Cuen Ojeda, quien a pocas horas de haber llegado de la Ciudad de México, accede a una entrevista para Debate sobre su ruidoso despido de la titularidad en la Secretaría de Salud.

Ya en la charla, afirma que hay funcionarios que empujaron su salida, pero es cauteloso con los nombres y detalles. Y aunque parece tranquilo, por momentos se apasiona y evidencia que aún no lo digiere del todo, aunque luego recompone y afirma que esta remoción no lo mandó a la lona, mucho menos a la calle.

¿Ya reflexionó un poco mejor sobre la forma en que fue removido de la Secretaría de Salud?

“Esto casi estaba proyectado, la cuestión de la permanencia mía en la Secretaría de Salud. Esto se manifestaba en la participación del propio gobernador en las semaneras, de tal manera que, en el caso mío, generalmente me entrego de manera total cuando tengo una tarea”.

¿A qué atribuye su salida?

“Tiene que ver con lo inquieto que soy, tiene que ver a que en un principio yo no quería estar en el gabinete, porque soy fundador junto con muchas personas de este gran proyecto que es el Partido Sinaloense. Y cuando tú estás metido profundamente, desde el punto de vista político, en un proyecto, y de repente te quieren paralizar para que ya no hagas política, esto se dificulta”.

¿Haber reafirmado su aspiración a la gubernatura siendo secretario de Salud pudo ser un error que aceleró su salida?

“En su momento, los medios de comunicación me estuvieron abordando en el norte, en el centro, y en una ocasión lo único que dije en Mazatlán fue que no me interesaba renunciar, y la pregunta fue: ‘¿pero no va a renunciar después?’, y fue donde cometí el error, donde dije ‘Ah, bueno, ustedes saben que yo siempre he querido ser gobernador del estado de Sinaloa, y sigo queriendo. Aquí lo ratifico, pero todo a su tiempo’. Y tomaron ese pedazo, lo estuvieron divulgando como algo pecaminoso. Yo aclaré la situación, sin embargo, en política no debes cometer errores y creo que sí, cometí ese error”.

¿Se convirtió usted en un funcionario incómodo para el gobernador?

“No creo, porque un gobernador siempre quiere que las cosas se hagan bien. Independientemente de quién las haga, quien se cuelga la medalla siempre es el gobernador. Y ustedes pueden analizar cada uno de los mensajes que emití. En este tiempo tuve 500 entrevistas o más y siempre puse por delante la institucionalidad, siempre por delante el nombre del gobernador. Es una costumbre y un valor que tengo. Esto, mi forma de ser, no le cae a mucha gente, pero esa gente que está en otros proyectos, no son del proyecto nuestro”.

¿Ya platicó con el gobernador sobre su salida?

No hemos platicado, tengo mucho sentido común. Me toca salir de la Secretaría e inmediatamente gente cercana mía presentan la renuncia porque ellos quisieron. Ya salieron varios de la Secretaría de Salud, prácticamente todos, pero hay otras secretarías, son espacios que nosotros conquistamos con la participación política, por ejemplo, Turismo y otros espacios donde siguen trabajando”.

¿A quién ve detrás de su salida?

“Yo prefiero no tocar ese tema, sin embargo, lógicamente que hay gente ahí, gente que está muy cercana al gobernador, y mucha gente que opina y no estuvieron en las peripecias cuando logramos la candidatura del doctor Rocha”.

¿Ve al secretario general de Gobierno ahí?

“Posiblemente él sea parte de ese grupo, pero no estuvieron ahí en México (...) Lo único que puedo comentar aquí es que no me arrepiento de haber apoyado al doctor Rocha, yo sigo creyendo en que él va a realizar un buen papel como gobernador y que nosotros vamos a seguir creciendo como Partido Sinaloense. Él ya logró la aspiración de ser gobernador del estado de Sinaloa, y cuando a mí me ofrecieron la Secretaría de Salud, lo primero que dije: no tengo interés. Dije, yo prefiero que me den la SEPyC para el doctor Víctor Antonio Corrales. En ese tiempo dije: Y el espacio de Salud se lo pueden dar al doctor Julio Quintero (...) En los seis meses como secretario de Salud fue una lealtad inquebrantable y es cuestión que se analice discurso por discurso, cada una de las entrevistas que tuve y, en ese tenor, yo no estoy de acuerdo con lo que dice, por ejemplo, Ana Luz Ruelas ahí en El Debate, que es una promiscuidad”.

Con su remoción en medio de esta coyuntura por el asesinato de Luis Enrique Ramírez, con la ventilación de expedientes suyos, ¿se rebasaron los límites?

“Por eso lo aclaré en mi conferencia de prensa. Yo, cuando tuve la demanda contra Luis Enrique, fue una demanda civil, no es público. Eso lo debe entender la gente, que no era una demanda penal, era una especie de réplica. Y cuando lo presento y se declara incompetente la autoridad y me dicen ‘ve para allá’, yo ya no fui, dejé muerto eso, desapareció, no hay litigio, y eso se puso en la carta de renuncia, no existe”.

¿Cree que se abusó con ese uso de expedientes?

“No, creo que a lo mejor no estaban informados”.

Y en política, ¿para el 2024 se ve compitiendo?

“No forzosamente. Yo, a raíz del problema que tuve de salud, me cambió la perspectiva en todos los sentidos, me cambió y prefiero darle la oportunidad a la gente; pero si es necesario, voy a competir”.

¿Y por la gubernatura?

“Eso me encantaría, desde luego. No vaya a ser que me acusen desde ahorita y me levanten alguna demanda por andar adelantando campañas, sin embargo, eso no lo puedo negar, ha sido la ilusión que tengo, pero ya no es lo fundamental en vida. Antes era, ya ahorita los objetivos son otros”.

¿Lo dejó en la lona su salida de la Secretaría?

“No, claro que no. La verdad es que creo que el PAS ha crecido mucho (...) En relación al PAS, Héctor Ponce siempre dijo que se estaba desmoronando, y no es así. Yo le puedo asegurar a Héctor que no es así, el PAS está fuerte (...) esas ocho columnas, por ejemplo, de EL DEBATE, de que yo me iba a la calle. No, yo no me voy a la calle. Yo tengo un reducto muy importante, un gran proyecto que hemos construido y es un proyecto que prestigia a Sinaloa”.

¿Qué le dice a quienes opinan que usted tiene el control de la UAS y pudiera venir una embestida desde Gobierno del Estado?

“Si ustedes se fijan, la gente de Morena, la mayor parte son universitarios. Si se fijan, todos los asesores del doctor Rocha son universitarios, el propio doctor Rocha es universitario. De tal manera que hay una pluralidad en la universidad, por eso es universal. Y en ese tenor veo que el doctor Madueño, que está haciendo un excelente papel en la institución, es amigo del doctor Rocha. Ellos estuvieron juntos en los movimientos universitarios, eran del mismo equipo ellos, se han entendido perfectamente”.

¿Hay quienes advierten que ahora sí van a arrebatarle el control de la UAS?

“No puedes arrebatarle a alguien lo que no tiene. Yo soy un apasionado universitario, en donde sería el primero en salir a la defensa con cualquier persona que hable mal de ella, salir a la defensa. Pero eso de que Cuen, Cuen, es una cantaleta, lo tomaron a conveniencia”.

Cuen y Rocha, la alianza que nació mal

En 2021, previo a las campañas, Cuen, Morena y Rocha Moya conforman una alianza electoral con miras a la gubernatura; son duramente criticados

Los acuerdos y la cosecha del PAS

La alianza con Rubén Rocha y Morena le permitió al PAS, en la elección del 6 de junio, cosechar ocho diputaciones locales y seis presidencias municipales de las 18 en juego.

Salto al gabinete estatal

Una vez obtenido el triunfo electoral, Cuen estiró la liga lo más que pudo para conseguir secretarías para la gente de su equipo. Él recibió Salud y para María del Rosario Torres, Turismo.

Cuén quería la Sepyc

Siempre se dijo que Cuen quería la Secretaría de Educación Pública y Cultura para él o para el exrector de la UAS y su amigo Víctor Antonio Corrales, pero Rocha no se la dio.

Los primeros juegos de palabras

El año pasado, antes de que Rubén Rocha hiciera público su gabinete, reveló que había ofrecido una secretaría (Salud) a Cuen Ojeda, quien se hizo del rogar y generó el primer conflicto.

Nunca hubo química

Ya como secretario de Salud, en plena pandemia arreciaron los roces entre Cuen y Rocha, el primero quería ser estricto para reducir los contagios, pero el gobernador no lo apoyó.

Un despido anunciado

Fue el 9 de mayo cuando el gobernador pidió a sus funcionarios que, de tener demandados a periodistas, retiraran los recursos o renunciaran, un ultimátum dirigido a Cuen Ojeda.

El cese al secretario

Dos días después, vencidas las 48 horas de plazo, el mandatario estatal confirmó el despido de Héctor Melesio. Cabe aclarar que el documento le fue entregado a la secretaria, no a él.

Los Datos

¿A qué fue a México?

Cuen afirma que su visita reciente a la capital del país no fue para abordar su despido del gabinete, sino por motivos de salud. Admite que se entrevistó con gente, pero no dio detalles.

La visita de Mario delgado

Cuen admite que por Debate se enteró de la visita de Mario Delgado a Sinaloa y de la reunión con el gobernador y Mier; descarta haber sido el tema de conversación.

Te recomendamos leer:

El Perfil

Héctor Melesio Cuen Ojeda, político

Lugar y fecha de nacimiento: 25 de octubre de 1955 en Badiraguato, Sinaloa.

Cargo: Exsecretario de Salud en el gobierno de Rubén Rocha Moya.

Trayectoria: Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (2005-2009), alcalde de Culiacán (2011-2012), diputado local (2013-2016), fundador del PAS y candidato a la gubernatura en 2016.