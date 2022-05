"Yo no me voy", recalca Estrada Ferreiro ante rechazo de amparo del juicio político

Culiacán, Sinaloa.- "Yo no voy a salir", aseguró el presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, esto a pesar de que avanza el juicio político en su contra y además es rechazado por el juez la demanda de amparo que busca retrasar el seguimiento del proceso.

Expuso que hasta el momento no se ha tenido acercamiento con los legisladores, quienes se niegan a recibirlo, sin embargo, no puede ser retirado del cargo hasta que el juez de distrito resuelva el amparo que se tiene por los descuentos de agua potable y pagos a viudas de policías, misma que tiene como fecha para el mes de junio, pero se desconoce cuando sea resuelto.

Explicó que el proceso administrativo del juicio político sigue por que el proceso no es detenido y continúa con su procedimiento en las instancias correspondientes, además el rechazo de la demanda de amparo que se concretó hace dos días, ya fue notificada.

"Creo que ya fuimos notificados, creo, yo estaba en México y llegué anoche, no me he enterado de esto por completo pero es parte de lo que hay que hacer", reiteró.