"Yo no soy amiga del gobernador Rubén Rocha Moya", afirma fiscal Sara Bruna Quiñónez

Sinaloa.- Luego de que el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Sinaloa, Gene René Bojórquez Ruiz le tomó protesta como la titular de la Fiscalía General del Estado, Sara Bruna Quiñónez Estrada aseguró que “no sabía que iba a ganar y yo no tenía esa certeza”, y reconoció que ella no es amiga del gobernador Rubén Rocha Moya.

Respecto a los cuestionamientos de que hubo “línea” del mandatario estatal para favorecerla durante el proceso de selección para fiscal, dijo que “a mí me intimida y me mortifica que piensen es, yo acudí voluntariamente expliqué las razones decidí tomar la decisión de participar y con eso digo todo, fui favorecida con el voto de las y los diputados, les agradezco y me comprometo a no defraudarlos”.

En cuanto a que si sabía que iba a ser elegida al frente de la FGE, externó que “se lo voy a decir cuando alguien llega y lo voy a juzgar, yo no te puedo asegurar que te voy a absorber ni que te voy a condenar, y todos los juicios tienen sus asegunes y todos los procesos tienen sus asegunes y este no podía ser la excepción”.

Reconoció que se inscribieron muchos abogados en la convocatoria para fiscal, y en todos los casos, comentó que los escuchó hablar y son conocedores del proceso, y esto fue lo que “no med dio ninguna certeza”.

Comentó que el secretario de gobierno, Enrique Inzunza Cázarez fue su superior y tuvo una relación institucional como magistrado dentro del Supremo Tribunal de Justicia y ella como juez.