"Yo no tengo la culpa de la salida de los panistas": Roxana Rubio, presidenta del PAN en Sinaloa

Sinaloa.- No me pueden culpar de la falta de convicción, yo reto a que me demuestren si hubo algunas irregularidades en el sur del estado en el pasado proceso interno, dijo la presidenta del PAN en Sinaloa, Roxana Rubio Valdez, ante la salida de panistas en el puerto de Mazatlán.

Indicó que ella ha participado en varios procesos electorales en los cuales no siempre ha salido victoriosa, pero jamás ha puesto en duda su militancia ni su convicción de panista.

La linder del albiazul, enfatizó que hoy más que nunca las puertas del PAN están abiertas para toda la militancia y para la ciudadanía.

"A los que se fueron, de todo corazón les deseo lo mejor y espero encuentren la convicción necesaria para evitar que se siga denigrando la actividad política por falta de valores".

Finalizó diciendo que algunos se van pero otros llegan a formar parte de Acción Nacional. "Nada ni nadie me hará cejar en el empeño de fortalecer y engrandecer el Partido Acción Nacional aquí en el estado de Sinaloa".