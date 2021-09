Zapatería se hará responsable por muerte de Susana y por la joven lesionada en Culiacán: JEF

Sinaloa.- El alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, explicó que representantes de la empresa zapatera sucursal ubicada en el centro de la ciudad, cuyo techo colapsó provocando la muerte de la gerente de nombre Susana, y dejando malherida de las piernas a otra mujer, infomaron que responderan por los hechos.

Cabe recordar que la única víctima mortal del derrumbe fue la gerente de nombre Susana Araceli ´N´ y resultó herida de las piernas la joven de 23 años, Amairani ´N´.

“Estuvieron conmigo representantes de la empresa, vinieron de México, estuvieron en mi despacho al día siguiente se comprometieron a asumir la responsabilidad plena de todo, tengan o no tengan el fundamento jurídico por una cuestión de humanidad y responsabilidad moral de ello, era gerente la que falleció y también de la persona lesionada en forma delicada de las piernas se les va a poyar también”, detalló.

En el caso de las edificaciones históricas, explicó que los propietarios provocan que se caigan o esperan que se caigan para poder meterles dinero.

En el caso del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), dijo no saber si tiene recursos para conservar o no los edificios históricos pero cada quien es responsable de sus propiedades y esta dependencia federal no tiene porqué darles a quienes están lucrando con los edificios.

En el caso del Ayuntamiento aseguró que se está verificando en qué año se demolió una construcción de enseguida de la zapatería siniestrada, quién otorgó el permiso, si el trabajo tuvo que ver con el colapsó del techo el cual se cayó del lado contrario. Expuso que se van a revisar los negocios del centro de la ciudad.