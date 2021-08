Zoológico de Culiacán busca a dos cocodrilos en el Fraccionamiento Los Huertos

Sinaloa.- Luego de una denuncia por parte de los vecinos del Fraccionamiento Los Huertos por presencia de dos cocodrilos, el Zoológico de Culiacán acudió al lugar y confirma la presencia de dos cocodrilos de aproximadamente 50 centímetros.

Diego García Heredia, director del Zoológico de Culiacán confirmó la presencia de esta especie y dijo que se encuentran en el lugar para la localización de estos dos reptiles, sin embargo detalló que no representan un riesgo latente para la ciudadanía ya que son juveniles y solo están de paso por las corrientes de agua que provocó la lluvia.

"Estamos en la búsqueda y localización, lo que pasa es que están en un cuerpo de agua y tienen movimiento, lo que si hicimos es dar recomendaciones a la gente porque no representan un peligro al ser juveniles de unos 50 centímetros".

El director del Zoológico comentó que los reptiles están de paso en el cuerpo de agua que se formó por las lluvias, por lo que a corta distancia pasa un arroyo y probablemente salieron a tomar el sol o por un poco de alimento.

"Es una zona natural de cocodrilos y ellos van de paso en caso de no ser localizados es porque ya se fueron de paso, al ser una zona natural de esta especie, ellos no salen a atacar a la gente, ahí la recomendación es no irrumpir el espacio de esta especie", detalló Diego.

Por otra parte comentó que si llegan a localizarlos serían reubicados en la laguna de Chiricahueto al ser una zona natural y la más adecuada para el desarrollo de esta especie.