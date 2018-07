La comunicación es el ‘arma’ para prevenir el abuso sexual en niños

Culiacán, Sinaloa.- El que los padres tengan una buena comunicación con los niños y adolescentes es la mejor ‘arma’ que les pueden dar para prevenir el abuso sexual, indicó el criminólogo Édgar Israel Martínez Díaz.

En Sinaloa en los últimos 5 años han sido abusadas sexualmente 784 personas de acuerdo a datos del Semáforo Delictivo, encontrándose entre las víctimas niñas y niños. Las cifras negras podrían ser mucho más altas porque este delito en muchas ocasiones no es denunciando.

Diversidad

Durante el periodo vacacional los niños son más vulnerables a este delito porque los padres que trabajan se ven en la necesidad de dejarlos con familiares, vecinos, niñeras, o bien se van de vacaciones y conviven con personas extrañas.

Los niños que no platican con sus padres son más susceptibles a ser víctimas de violación porque los agresores detectan esto y se acercan ofreciéndoles una falsa confianza. Hay dos tipos de comportamiento de acuerdo al criminólogo que los menores pueden presentar tras ser víctimas.

Algunos cambian su comportamiento, mojan la cama, se muestran irritables, se hacen más callados, entre otros síntomas. En cambio, los niños que son seducidos por sus agresores se muestran contentos pero tienen un comportamiento sexual precoz que es fácil detectarse si los padres tienen buena comunicación con ellos.

Martínez Díaz expresó que los abusadores no siempre son hombres y también hay mujeres, y eso se les debe dejar en claro a los niños. Asimismo deben tener cuidado de todas las personas, incluyendo abuelos, tíos, vecinos, amigos de los padres, etc. No se trata de crear terror en los niños hacia todas las personas, por eso es importante que se les explique de una forma sencilla.

Cuando se detecte que los niños sufren abuso es muy importante brindarles atención sicológica y no pensar que lo van olvidar porque eso no ocurrirá, y de no darles el debido tratamiento tendrán diversos problemas en el comportamiento que afectarán distintos aspectos de sus vidas.

Perfil

Muchos de los abusadores sexuales suelen ser personas que no tienen pareja, conviven mucho con los niños, sus relaciones personales con los adultos son torpes, entre otras conductas que se tienen que valorar.