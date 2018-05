Acuerdan UAS y Secretaría de Salud proyectos para estudiantes y académicos

CIUDAD DE MÉXICO.- Una reunión excelente, fructífera, de apoyo y disposición con la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), sostuvo el Rector, doctor Juan Eulogio Guerra Liera, con el Secretario de Salud de Gobierno Federal, doctor José Ramón Narro Robles en sus oficinas donde se abordaron proyectos y propuestas en beneficio de la comunidad estudiantil y académica de la Casa Rosalina.

En esta ruta de gestión el Rector se reunió en esta semana también con el Subsecretario de Educación Superior de la SEP, doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez, recibió en la Universidad a la Subsecretaria de Educación Media Superior, Sylvia Ortega Salazar, al director general de COPEEMS, Antonio Gago Huguet, hoy se reunió de manera particular con el Secretario de Salud y la próxima semana hará lo mismo con el Secretario de Educación Pública, maestro Otto Granados Roldán.

El Rector enfatizó la excelente atención que el funcionario federal, quien también es Doctor Honoris Causa de esta Casa de Estudios, le dio a la Universidad en esta visita, donde las propuestas que se traían fueron positivas y se les dará seguimiento, además de abordarse el tema obligado de la pérdida del doctor Jesús Kumate, para compartir el reconocimiento a este distinguido mexicano y sinaloense.



Guerra Liera informó que le hizo la invitación al doctor Narro Robles y aceptó de estar en la Universidad próximamente, ya que le interesó mucho el Centro de Investigación Aplicada para la Salud Pública (CIASAP) que tiene la institución a cargo de un grupo de egresados del Programa de Doctores Jóvenes.



Agregó que se plantearon diversos aspectos y el secretario los vio positivos todos, de tal forma que se esperará en los próximos días que continúe la gestión y sobre la marcha ir materializándolos para informar a la comunidad en general.



Por su parte el doctor Narro Robles expresó que para él es una distinción que el Rector de su universidad se tome la molestia de estar con él.



Hemos acordado acciones que estoy seguro, no me gusta decir lo que vamos a hacer sino lo que ya hemos hecho, y yo lo que espero es que muy pronto tengamos respuesta a algunas inquietudes, situaciones y necesidades que el señor Rector y director de la Facultad de Medicina me han planteado, ya hemos convenido términos, responsables y pronto la UAS tendrá noticias de los avances, enfatizó.