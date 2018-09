Habrá fuerte operativo de alcoholímetro el "Día del Grito"

Culiacán, Sinaloa.- La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal desplegará alrededor de 600 elementos de las Unidades Preventiva, Vialidad y Tránsito, y Protección Civil, para resguardo de la ciudadanía durante la celebración del tradicional Grito de Independencia, así también durante el desarrollo del desfile patrio en la Ave. Álvaro Obregón.

Óscar Guinto Marmolejo, titular de la SSP y TM, señaló que se trabajará en coordinación con las dependencias Estatales y Federales, así como los cuerpos de auxilio, con el fin de que la festividad se desarrolle en perfecto orden.

Así también, precisó que la seguridad en el resto de la ciudad no será descuidada; los operativos de vigilancia se desarrollarán de manera habitual, de forma permanente a lo largo de la ciudad.

“Independientemente del operativo que se va a llevar para la noche del grito, se va a estar llevando a la par un operativo en el área de bares y cantinas; la intención es evitar accidentes, vamos a estar muy pendientes en los alcoholímetros, aquí la invitación a las personas es, si van a ingerir bebidas embriagantes no conduzca su vehículo, que alguien los acompañe, alguien que no tome para que él sea el conductor designado, es por seguridad de todos”, indicó el funcionario de seguridad municipal.

El día 15 de septiembre, a partir de las 17:00 horas se cerrará a la circulación al poniente las calles Guadalupe Victoria y Constitución, Juan José Ríos y Victoria, Ignacio Ramírez y Victoria

Al norte, el Blvd. Emiliano Zapata y Ave. Lázaro Cárdenas, Francisco Javier Mina y Lázaro Cárdenas, Emiliano Zapata y Calzada de los Insurgentes, Fray Servando, Teresa de Mier y Calzada de los Insurgentes, 16 de Septiembre y Calzada de los Insurgentes.

Al sur, la calle Juan José Ríos y Ave. Lázaro Cárdenas, Epitacio Osuna y Lázaro Cárdenas, Calzada de los Insurgentes desde la glorieta Cuauhtémoc (el cierre de este sector se realizará conforme al flujo peatonal que se vaya registrando).

Tomando como rutas alternas el Blvd. Emiliano Zapata de oriente a poniente, Pascual Orozco y Zapata hacia el sur, Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo de sur a norte, Victoria y Bravo ambos de sur y norte, Riva Palacio con dirección al norte, Leyva Solano y Francisco I. Madero ambos sentidos.

Agentes policiales, establecerán puntos de control en cada una de las entradas de Palacio de Gobierno, así como al interior, con el objetivo de evitar la posible comisión de algún delito o faltas al Bando.

Personal de la Unidad de Protección Civil realizará la verificación de los puestos ambulantes de comida que utilicen gas LP y el templete, que estos cuenta con las debidas medidas de seguridad, en una estrecha coordinación con efectivos de PC Estatal.

Se contará también con la participación de Trabajadoras Sociales y Educadoras Viales, con la finalidad de que se auxilie a los menores que pudieran extraviarse durante el evento.

En lo que respecta al día 16 de septiembre, a partir de las 08:00 horas se cerrará a la circulación la Avenida Álvaro Obregón, desde Ignacio Zaragoza al sur hasta la Ignacio Ramírez, mismas vialidades que se irán reabriendo durante el paso de los contingentes.

Las rutas alternas serán Carrasco, Morelos, Andrade y Aquiles Serdán al norte; Domingo Rubí, Donato Guerra, Paliza y Almada al sur.

También podrán transitar en ambos sentidos por la calle Emiliano Zapata, Nicolás Bravo, Niños Héroes y el Malecón nuevo.

Oficiales preventivos cubrirán el área del Ayuntamiento, además se colocará a elementos en una baya alrededor de la avenida principal para evitar que la gente se introduzca al desfile con el paso de los participantes.

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal solicita a la ciudadanía atienda las indicaciones emitidas por las autoridades. Si asisten en compañía de menores prestarles suma atención y no perderlos de vista; no lleve objetos punzocortantes o aquellos que puedan ocasionar algún daño, así como no ingiera bebidas embriagantes.

Vivamos estas fiestas patrias con seguridad.