Lupita requiere de ayuda para recuperar su vista

Culiacán, Sinaloa.- Lupita, de 12 años de edad, se encuentra enfrentado una lucha contra la parálisis cerebral que padece desde su nacimiento, por la que conforme al paso del tiempo ha presentado deterioro en su organismo.

Durante años, la menor, junto con su madre, Carolina Juárez, ha acudido a diferentes terapias para mejorar su estado de salud; sin embargo, la situación económica en su hogar le ha impedido que pueda continuar con sus terapias de lenguaje y físicas y estimulación.

Relató que la situación de Lupita no es fácil, a pesar de demostrar su inocencia y alegría cuando está en contacto con sus hermanos y familiares, atraviesa crisis difíciles por ataques de ansiedad y desespero que se les presentan durante el día, teniendo episodios donde logra hacerse daño de manera inconsciente como introduciendo sus dedos a los ojos o nariz, o bien mordiendo sus manos y dedos.

No puedo despegarme de ella, y esto me impide trabajar. Hay ocasiones que no tengo que ofrecerle de comer, dijo Carolina.