"Yo no me robé ni un peso"; Armando Heraldez

Culiacán, Sinaloa.- “Yo demandaré y pelearé por mis derechos, me extraña que alguien que debe defender y luchar por los trabajadores y la base sindical me expulse.

Esto es político y personal. Yo no me robe ni un peso, fue un periodo en su momento de muchos avances y logros para la base trabajadora y me defenderé. Cabe mencionar que para expulsar a un miembro del sindicato debe ser autorizado por las dos terceras partes de sus miembros cosa que no ocurrió.

Además solicitaré que audite la ASE y/o la unidad de transparencia de Gobierno del estado mi periodo y el periodo anterior al mío. También aclaró que yo no manejaba los recursos y de manera incongruente a las personas responsables de esos puestos no se les ha mencionado ni requerido para nada.

Por eso reafirmo que esto es meramente personal y político. Repito estoy tranquilo no tengo nada que temer.”