Con solo $749 pesos deja tu automóvil listo para viajar en esta Semana Santa

No dejes que tus vacaciones se vean afectadas por algún incidente con tu automóvil mientras vas en carretera, aún estás a tiempo de llevarlo con los expertos para que lo chequen y quede en perfectas condiciones para que puedas disfrutar esta Semana Santa al máximo.

Si aún no encuentras un taller mecánico en el que puedas confiar totalmente y que además te ofrezca precios inmejorables, no dudes en acudir a los expertos de GSP Auto Servicios, quienes cuentan con excelentes promociones que no podrás dejar pasar. ¡Conócelos! Para ellos lo más importante es tu seguridad y la de tu familia.

El paquete ideal cuando viajas por carretera

GSP Auto Servicios también piensa en tu economía, por ello ofrece el Paquete-Carretera por solo $749 pesos, que es ideal para dejar tu automóvil listo para viajar. Este incluye:

Cambio de aceite y filtro

Balanceo de las cuatro llantas

Calibración de llantas

Relleno de niveles

Servicio a batería

Inspección general del vehículo

Todo lo que necesitas en un solo lugar

GSP Auto Servicios además de tener unas instalaciones de primer nivel, se pone a tu disposición con personal altamente capacitado otorgándote la mejor asistencia para tu auto, ya que ofrecen distintos tipos de servicios.

Cambio de aceite: en caso de que lo necesites de urgencia te brindan el servicio exprés, en el que lo realizan en solo 10 minutos.

Afinación, frenos y suspensión: recuerda que la afinación se recomienda realizar cada seis meses o cada 10,000 kilómetros. Para frenos y suspensión ante cualquier anomalía no dejes pasar el tiempo y llévalo a servicio.

Baterías: para que tu auto no se quede sin energía en tu viaje, manejan baterías de las mejores marcas que van desde $899 pesos. ¡Aprovecha!

Llantas: estas piezas garantizan la seguridad y movilidad del vehículo, por eso GSP Auto Servicio te ofrece las mejores marcas con un súper precio, que van desde los $499 pesos.

Visítalos en Prolongación G. Leyva Solano #739, entre Nicolás Bravo y Rodolfo G. Robles, o agenda tu cita al número de teléfono 283 0824. Atienden en horario de 8:00am a 6:00pm.