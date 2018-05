Se equipará a 200 policías estatales con cámaras de video

Culiacán, Sinaloa.- Con el fin de ver el actuar de los policías estatales en situaciones de riesgo, 200 elemenos están por recibir cámaras de video, las cuales traerán como parte del equipo de trabajo. Se las instalarán en el chaleco antibalas, a la altura del pecho.

Con esto quedará grabada la reacción del agente ante un hecho de riesgo, y se grabará el actuar del delincuente, explicó el subsecreario de seguridad Pública Estatal Cristóbal Castañeda Camarillo.

Las grabaciones servirán de apoyo para cuando se le realicen investigaciones a los agentes, sobre todo en los casos en donde se les señale de abuso de autoridad. Además se busca que la ciudadanía al saber que serán grabados al ser detenidos en retenes para revisiones, o bien cuando se vaya a proceder a un arresto se abstengan de cometer faltas de respeto que muchas veces tienen con los agentes.

Evidencias

Una grabación puede contar a las autoridades y a la sociedad la historia real de lo que lleva a un agente a disparar su arma contra un delincuente por considerar que su vida corre peligro, dijo César Guzmán, miembro de la PGR e Interpol y experto en protocolos de seguridad, esto durante una confencia en la cual fue ponente tras la presentación de los resultados del Semáforo Delictivo.

Para que no quedara duda de esto, mostró un video en donde un hombre armado con un cuchillo fue abatido por un gente policíal de Estados Unidos luego de que el policía consideró que estaba en riesgo su vida.

En la grabación se observa como el hombre se dirigía al agente con el fin de atacarlo y esto ayudó mucho en la investigación de Asuntos Internos. Con las grabaciones se protege a los policías quienes son criticados por la sociedad por el actuar en algunos casos, y en ocasiones se victimiza al delincuente

Carencias

Castañeda Camarillo calificó como buena medida lo de las camáras de video e indicó que se está trabajando para dotar del equipo necesario a los agentes, además de reconocer que se requiere mejorar las prestaciones. Señaló que en algunos municipios no favorecidos por los recursos del programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), en varios años a los policías no se les dotaron de uniformes y algunos aún no cuentan con chalecos antibalas.

Pero se están haciendo esfuerzos para capacitarlos y prueba de ello fue que un grupo fue enviado a Estados Unidos para ser entrenados y saber cómo actuar en el Robo de Vehículos.